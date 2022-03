Wie wachsen Knochen von selbst zusammen? Eine Ärztin gibt in Oberstaufen Tipps

Gesund werden ohne Medizin: Ärztin Dr. Susanne Neuy gibt in Oberstaufen Tipps, wie wir uns vor Krankheiten schützen und die Heilung beschleunigen können.

08.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass der Körper Selbstheilungskräfte besitzt. Und zwar seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte, weil wir sonst bereits seit Millionen von Jahren ausgestorben wären. Viele Knochen wachsen nach einem Bruch von selbst zusammen, Bakterien und Keime können vom Körper abgetötet werden und Wunden schließen sich von alleine. Wir fragten Kurärztin Dr. Susanne Neuy aus Oberstaufen, was dabei im Körper geschieht und wie man diese Kräfte aktivieren und optimieren kann. Die 56-Jährige referiert derzeit mit weiteren Kolleginnen im Rahmen von „30 Jahre Schroth-Heilbad“ in Oberstaufen zum Thema Vitalität. Die Vorträge werden bis Ende des Monats fortgesetzt.

Die meisten Krankheiten kuriert der Körper aus eigener Kraft. Wie funktioniert dieses System?

Susanne Neuy: Als oberste Schaltstelle in unserem Organismus steuert und reguliert das vegetative Nervensystem sämtliche Organe und Organsysteme. Dazu gehören unter anderem Funktionen von Herz-Kreislauf, Atmung, Stoffwechsel, Hormon- und Immunsystem. Das vegetative Nervensystem besteht aus zwei Hauptnerven, dem Sympathikus, also dem Spannungsnerv und dem Parasympathikus, dem Entspannungsnerv. Durch deren optimales Zusammenspiel kann sich der Organismus den Bedürfnissen anpassen, um ihn in Balance zu halten.

Kurärztin aus Oberstaufen: "Mit einer verlängerten Ausatmung kann man den Entspannungsnerv nachweislich aktivieren"

Wie kann man seine Selbstheilungskräfte aktivieren und sogar optimieren?

Neuy: Durch eine naturbelassene, pflanzenbetonte Ernährung und regelmäßige körperliche Bewegung wird der Entspannungsnerv aktiviert, der für die nötige Erholung und Regeneration sorgt. Eine gute und einfache Möglichkeit, innere Ressourcen zu aktivieren, sind regelmäßige Atemübungen. Mit einer verlängerten Ausatmung kann man den Entspannungsnerv nachweislich aktivieren. Durch positive Stressreize wie zum Beispiel Kaltreize beim Wechselduschen oder nach einem Saunagang können wir zudem unseren „inneren Arzt“ fit machen.

Susanne Neuy, Praktische Ärztin mit der Zusatzbezeichnung Naturheilverfahren und Kurärztin Bild: Neuy

Kann ich zum Beispiel meinen Blutdruck mithilfe der eigenen Selbstheilungskräfte senken?

Neuy: Ja, mit einer gesunden Ernährung, regelmäßiger Bewegung und Entspannungsverfahren sowie Atemübungen kann ein erhöhter Blutdruck nachweislich gesenkt werden.

Kann auch eine Kniearthrose oder Rückenschmerzen mit meinen Selbstheilungskräften beeinflussen?

Neuy: Auch Arthrosen und Rückenprobleme können allein durch einen gesunden Lebensstil vermieden werden. Wenn dadurch Stress abgebaut wird, wirkt dies antientzündlich, die Durchblutung wird verbessert, Regenerationsprozesse werden angekurbelt und Schmerzen gelindert.

"Organismus ist sehr lange in der Lage, sogenannte Dysbalancen auszugleichen"

Wann stoßen Selbstheilungskräfte an ihre Grenzen?

Neuy: Unser Organismus ist sehr lange in der Lage, sogenannte Dysbalancen im vegetativen Nervensystem auszugleichen. Erst wenn die Regulationsfähigkeit um 70 Prozent eingeschränkt ist, stößt die Selbstheilung an ihre Grenzen und es entstehen Krankheiten.

Welche Rolle spielt das Fasten, um die Selbstheilungskräfte zu stärken?

Neuy: Beim Fasten werden Autophagieprozesse aktiviert. Das heißt, beschädigte Zellen und Zellbestandteile werden ab- oder umgebaut. Durch dieses „Zellrecycling“ kommt es quasi zu einem „Anti-Aging“ auf Zellebene, was zu spürbar mehr Energie führt. Derartige Effekte werden auch bei der Schrothkur erzielt. Neben der Ausschüttung von Glückshormonen werden beim Fasten sogenannte Ketonkörper gebildet, die unter anderem antientzündlich wirken. Da Fasten nachweislich einen großen Einfluss auf das Regulationssystem unseres Körpers hat, sollte Fasten immer ärztlich begleitet werden.

