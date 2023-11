Wieder kommt es auf der Autobahn-Auffahrt auf der B19 zu einem Unfall. Diesmal ist Säugling mit im Auto.

23.11.2023 | Stand: 12:51 Uhr

Immer wieder kommt es an der Autobahn-Auffahrt der A980 nahe Waltenhofen zu Unfällen. So auch am späten Mittwochnachmittag. Laut Polizei fuhr ein Autofahrer einem anderen auf. In einem der Fahrzeuge befand sich dabei ein Säugling - zum Glück in einem Kindersitz.

B19-Unfall bei Waltenhofen: Kind unverletzt

"Glücklicherweise", so die Polizei, wurden weder das Baby noch andere Insassen verletzt. An den Autos entstand Schaden im hohen vierstelligen Bereich.

Mehr Nachrichten aus Kempten und Umgebung lesen Sie hier.