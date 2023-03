Dramen, geplatzte Träume und viele Juwele: So fällt die Bilanz des ERC Sonthofen aus

Trotz des Ausscheidens im Play-off-Halbfinale zieht der Club eine positive Saisonbilanz. Spielercoach Vladimir Kames lobt die Entwicklung der "jungen Wilden".

31.03.2023 | Stand: 20:05 Uhr

Sie haben nicht lange gebraucht, um das Aus zu verdauen. „Nach dem Wochenende waren die Emotionen wieder entspannt“, sagt Vladimir Kames – und der Spielertrainer des ERC Sonthofen ergänzt: „Dann haben wir alle schnell gemerkt, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison gespielt haben.“

Drei Wochen ist es her, dass die „Schwarz-Gelben“ dem EV Dingolfing im Play-off-Halbfinale unterlegen sind und damit das Finale und die Chance, um den Aufstieg zu spielen, verpasst haben. Warum die Saisonbilanz beim ERC dennoch positiv ausfällt, erklärt der 39-jährige Kames in der Rückschau der etwas anderen Art.

Note 2 für die Saison

„Niemand war happy, klar. Wir wollten alle ins Finale“, sagt Kames. „Aber das Leben geht weiter und wer hätte schon gedacht, dass wir so weit kommen können?“ Diesen Erfolg, das Play-off-Halbfinale, schätzt der Deutsch-Tscheche umso höher ein, weil die Hälfte der Mannschaft ihre erste Saison überhaupt in der Landesliga absolviert hat. „Eine wahnsinnige Erfahrung für alle in dieser Mannschaft“, sagt der Defensiv-Routinier.

Der Verein wächst zusammen

Im Reifeprozess der jungen Mannschaft, sieht Kames auch die erfreulichste Entwicklung in der abgelaufenen Saison. „Es war ein großer Sprung aus der Bezirksliga, aber die Jungen machen viel Spaß auf dem Eis“, lobt Kames. Der Spielercoach und Jugendtrainer betont aber auch die Arbeit im Hintergrund: „Der gesamte Verein wird besser. Die Kommunikation, das Miteinander mit den Fans. Wir wachsen zusammen, wir können wieder sagen, dass wir eine Familie werden. Jeder Helfer trägt dazu bei, dass die Mannschaft so erfolgreich ist. Das ist überragend.“

Die eindrucksvolle Kulisse während der Play-offs zeichnet ein klares Bild: „Wir können sagen, dass wir wieder eine Familie werden“, lobt ERC-Routinier Vladimir Kames. Bild: Bettina Brunner

Baustellen im Ehrenamt

Hier sieht Kames aber auch den größten Bedarf. „Die Struktur steht und läuft gut. Aber wir brauchen Leute, beispielsweise bei den Ordnern und in der Presseabteilung“, sagt der 39-Jährige. „Die Leute, die wir haben, machen einen super Job. Aber sie brauchen mehr Unterstützung.“

Rein sportlich müsse sich seine Mannschaft „sicher noch in der Systematik des Spiels verbessern“, sagt Kames. Die Reaktion auf und die Anpassung an veränderte Spielsysteme der Gegner – daran müsse man arbeiten, sagt Kames, auch wenn die Play-off-Serie gegen Dingolfing in dieser Hinsicht eine Weiterentwicklung zeigte.

Willkommen in der Landesliga

Generell habe sich das junge Team allemal in der Landesliga behauptet, wie Kames unterstreicht. „Wir waren am Anfang sehr gut vorbereitet und auch wenn einige Jungs großen Respekt hatten“, erinnert sich Kames. „Die Hauptrunde war stark, aber wir haben in der Meisterrunde gemerkt, dass die Qualität enorm ist.“ Dennoch gelang es dem ERC, sich zu den Play-offs hin sogar noch erheblich zu steigern. „Wir müssen uns nicht verstecken“, sagt Kames. „Im Gegenteil: Wir haben gespürt, dass die Konkurrenz Respekt vor uns hat.“

„Jeder war verletzt“

Wermutstropfen nach einer unterm Strich gelungenen Saison ist die schwere Augenverletzung von Alexander Henkel. Der 30-Jährige müsse laut Kames weiter Geduld haben, der Genesungsprozess dauert an. Eine beispiellose Verletztenmisere hatte der ERC schon im Dezember heimgesucht. „Es war unglaublich. Wir hatten extrem viele kleine, aber auch schwere Verletzungen und auch viele Spieler mit Lungenproblemen“, klagt Kames. „Jeder war mindestens einmal verletzt oder krank, das habe ich noch nie erlebt.“ Besonders den Physios Stefan Tenzer und Peter Ottenbreit danke er für ihre Arbeit.

Geplanter Auftakt im Mai

Angesichts der zehrenden Spielzeit dürfen die Akteure nun durchschnaufen. Nach ersten Einzelgesprächen Mitte März feiert das Team an diesem Wochenende den Abschluss auf einer Hütte in Saalbach. „Dann gehen wir auseinander und lassen die Köpfe frei werden“, sagt Kames. Für den 39-Jährigen beginnt jedoch die heiße Phase. Die Gespräche sind fortgeschritten – zwei Drittel der Spieler haben ein Engagement für die kommende Saison zugesagt. Diese wollen Kames und Trainer Helmut Wahl mit dem Sommertraining in zwei Monaten ankurbeln. Im Mai fällt der Startschuss zum nächsten „Abenteuer Landesliga“.