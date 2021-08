Wieder freie Fahrt zwischen Immenstadt und Sulzberg

Au 800 Metern ist unter anderem die Asphaltschicht verbessert worden. Die Kosten betragen 800 000 Euro. 2022 folgt die Ortsdurchfahrt von Humbach.

30.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Wer von Immenstadt Richtung Rottach auf der Kreisstraße fährt, der muss immer wieder Umwege in Kauf nehmen: 2020 war die Straße wochenlang gesperrt, weil am sogenannten „Grauen Stein“ die Fahrbahn erneuert und mit einem schmalen „Not-Radweg“ versehen wurde. Sogar Felsen mussten für eine bessere Sicht weggesprengt werden. Von Ende Mai bis Ende August waren weitere 800 Meter in Bearbeitung, die Strecke bei Humbach drei Monate gesperrt. Jetzt ist die Bahn wieder frei.

Stück für Stück die Straße sanieren

Bei einer Feierstunde nach der Fertigstellung sagte stellvertretender Landrat Roman Haug: „Die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Landkreis ist unser gemeinsames Ziel.“ Er wies daraufhin, dass die Straße Stück für Stück saniert werde. Diesmal ging es um einen knappen Kilometer bei einer Bauzeit von drei Monaten.

Durch den Ausbau sei der Charakter der Kreisstraße mit fünf Metern Breite beibehalten. „Lediglich in den Kurven wurde durch Rasengittersteine eine minimale Verbreiterung vorgesehen.“ Die Oberschicht der Straße sei mit 18 Zentimetern Asphalt bedeckt, Schutzplanken wurden eingebaut. „Die schlimmsten Missstände“ bezüglich des Höhenverlaufs seien beseitigt worden, sagte Christoph Wipper, Leiter des Kreis-Tiefbauamts, das für den Bau verantwortlich zeichnete. Unübersichtliche Kuppen seien beseitigt und auf der ganzen Länge eine neue Straßenentwässerung hergestellt worden. Der Wanderparkplatz beim sogenannten Grauen Stein wurde mit erneuert und auch etwas vergrößert. Die Baukosten betragen 800 000 Euro. Für den stellvertretenden Landrat ist das Geld „gut investiert, da die Verkehrssicherheit maßgeblich verbessert wurde“.

Kein Platz für einen Radweg

Allerdings war kein Platz für einen Rad- oder Fußweg neben der Fahrbahn, sagte Tiefbauamtsleiter Wipper. Es sei rein um eine Verbesserung der Fahrbahn gegangen und um eine Vergrößerung des Wanderparkplatzes. Nächstes Jahr steht der dritte Bauabschnitt an: Die Ortsdurchfahrt von Humbach.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch