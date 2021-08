Wieder Motorradunfall am Riedbergpass - 19-Jähriger hat Glück

Wieder hat sich am Donnerstag am Riedbergpass im Allgäu ein Motorradunfall ereignet. Ein 19-Jähriger stürzte.

20.08.2021 | Stand: 13:24 Uhr

Der neuerliche Motorradunfall am Riedbergpass passierte laut Polizei am Donnerstagabend. Wie es in der Mitteilung heißt, kam der 19-jährige Biker "aufgrund eines Fahrfehlers und nicht angepasster Geschwindigkeit" ohne Fremdeinwirkung zu Sturz.

Der junge Mann hatte Glück und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf rund 3.000 Euro.

Immer wieder Unfälle mit Motorrädern am Riedbergpass

Wie schon in den vergangenen Jahren hat es auch heuer wieder viele Motorradunfälle am Riedbergpass gegeben. Die Strecke wird deshalb von den Behörden erneut genau unter die Lupe genommen, teilte das Landratsamt Oberallgäu kürzlich auf Nachfrage mit. Sogar eine zeitweise Sperrung für Motorräder steht zur Debatte (mehr dazu hier).

