Warum das Kleinwalsertal Feuerwerk zu Silvester wieder verbietet

Das Kleinwalsertal hält am Feuerwerksverbot auch an Silvester 2021 fest. Bürgermeister Andi Haid erklärt im Interview die Hintergründe.

01.12.2021 | Stand: 07:48 Uhr

Ein Jahreswechsel ohne Raketen und Böller – im Kleinwalsertal wurde das Feuerwerk an Silvester im vergangenen Jahr erstmals komplett untersagt. Das Verbot, das das ganze Jahr über gilt, wurde in der Gemeinde Mittelberg nicht aufgehoben. Diesem Kurs wollen die Walser treu bleiben und auch ins Jahr 2022 ganz ohne Feuerwerk starten. Bürgermeister Andi Haid (63) erklärt im Interview die Gründe für die Entscheidung und die Reaktionen darauf.

Welche Regeln gelten an Silvester im Kleinwalsertal?

Haid: Die Corona-Regeln richten sich nach dem aktuellen Stand der Infektionszahlen. Wegen der derzeit geltenden Regeln muss leider die Silvesterfeier auf dem Gemeindevorplatz abgesagt werden. Auch 2021 wird das amtliche Feuerwerksverbot nicht aufgehoben. Aus Rücksicht auf unsere Umwelt und die Tiere hat sich die Gemeinde auch heuer entschlossen, das Verbot beizubehalten. Gerade in Zeiten des Klimawandels erachten wir dies als wichtigen Beitrag.

Welche Alternativen sind geplant?

Haid: Als Alternative ist auch in diesem Jahr – ähnlich wie 2020 – eine Laserprojektion an verschiedenen Standorten geplant. Die Hotels im Kleinwalsertal haben die Möglichkeit, diese Projektion vorab digital zu erhalten, um sie ihren Hausgästen im Hotel vorzuführen, sollten sie keinen direkten Blick auf die Laserprojektion der offiziellen Flächen haben. Diesen Weg – mit Laserprojektion – wollen wir auch in den nächsten Jahren fortführen. (Lesen Sie auch: Weihnachten 2021 - was auf Deutschland am 2. Corona-Weihnachten zukommt)

Haid: "Die allermeisten Einwohner haben sich 2020 an das Feuerwerksverbot gehalten"

Welche Reaktionen gab es von Einheimischen und Gästen?

Haid: Die Erfahrungen waren sehr gut – die allermeisten Einwohner haben sich 2020 an das Feuerwerksverbot gehalten und somit Rücksicht auf die Natur und die Walser Tierwelt genommen. Auch die Reaktionen waren durchweg positiv. Der Post zum Thema „Feuerwerksverbot 2020“ des Tourismus Kleinwalsertal hatte auf Facebook die bisher größte Reichweite überhaupt. Das zeigt das Interesse an diesem Thema.

Redaktionsgespraech Bild: Dominik Berchtold

Welche Einschränkungen gibt es durch die Corona-Pandemie?

Haid: Eine Planung ist in Pandemiezeiten natürlich schwierig, da niemand sagen kann, wie es Ende Dezember aussehen wird. Wir gehen davon aus, dass die 2G-Regelung auch dann noch Bestand hat. Wir hoffen, dass wir unsere Gäste in diesem Winter wieder begrüßen dürfen und wünschen uns eine halbwegs „normale“ Wintersaison für alle.

Wie werden Sie selbst Silvester feiern?

Haid: Eine gemütliche Silvesterfeier zu Hause, zum Jahreswechsel einen Spaziergang ins Dorf, um die Laserprojektion live zu sehen.

