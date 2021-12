Wiederaufbau aus Schutt und Asche

Nach dem Brand der Ferienunterkunft will Natascha Glasow das Gebäude neu errichten. Warum die Betreiberin trotz allem dankbar ist und wem sie verzeiht.

23.12.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Natascha Glasows Lebenswerk lag am Morgen des 22. März in Schutt und Asche. Die Wertacher Mühle war abgebrannt. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Es waren zu dieser Zeit keine Gäste in der Familien-Ferienstätte für Alleinerziehende und Gruppen. Die verbliebenen Reste des Gebäudes sind schon lange weggeräumt – dank vieler Unterstützer. Es gab in den vergangenen Monaten Sach- und Geldspenden – sowie Menschen, die zum Teil unentgeltlich mit anpackten. „Diese Hilfsbereitschaft trägt einen. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür“, sagt die 56-Jährige. „Das macht psychisch viel wett. Ansonsten würde man sich sehr verlassen fühlen.“

Sie wohnt im alten Stallgebäude

Glasow wohnt derzeit in einem alten Stallgebäude. Das wurde vom Brand des Haupthauses verschont. Freunde halfen ihr, dort eine Wohnküche einzubauen. Darüber ist ein Schlafzimmer und nebenan ist der einfache Stall für Pony Chipsy und drei weitere Pferde. Nebenan hoppeln drei Hasen in einem kleinen Gehege über den Schnee.

Natascha Glasow wirkt bescheiden, wie sie da sitzt in ihrer Mini-Wohnküche von vielleicht zwölf Quadratmetern. Sie trägt bequeme Kleidung: Jogginghose, schwarzen Kapuzenpulli und eine bunte Häkelmütze. Ein Holztisch ist der Blickfang, passt gerade so rein. Man muss ihn beiseiteschieben, will man die eingebaute Terrassentür öffnen. Glasow zeigt auf die verblichene Einbauküche: „Einen Teil des Mobiliars konnten wir retten.“ Katze Lucy läuft über den Tisch. Glasow nimmt den Vierbeiner, drückt ihn kurz an sich und lässt ihn raus – vorher rückt sie den Tisch zur Seite.

Einen Weihnachtsbrief geschrieben

Zu Weihnachten hat sie einen Brief geschrieben – nicht nur an ihre Stammgäste. Sie schreibt an „Mütter, Väter, Kinder, Gäste, Nachbarn, Freunde und Helfer“. Über der Schrift, ausgedruckt auf leuchtend gelbem Papier, ist ein kleines Foto der ehemaligen Mühle zu erkennen. Darüber hat die Landwirtschaftsmeisterin und Sozialarbeiterin von Hand einen Kometen und Sterne gemalt. Glasow schreibt, wie sie die Brandnacht erlebte, zuerst die Flammen im Speicher gesehen und dann die Tiere in Sicherheit gebracht hat. Sie lobt die Feuerwehr, die schnell zur Stelle war, und spricht von einer „riesigen Welle der Hilfsbereitschaft“. Sie erzählt von Kleidung, Schuhen, Tee, Brillen, Zahnbürsten und Handtüchern, die unter anderem vorbeigebracht wurden. Bei den Gästen habe sich die Nachricht vom Brand wie ein „Lauffeuer herumgesprochen“. Sie schreibt von „berührender Anteilnahme“. Die Helfer seien mit Eimern, Schubkarren und Wannen ausgerüstet gekommen, um zu helfen. Und die Nachbarn hätten immer wieder etwas zu essen vorbeigebracht. Glasow erinnert auch an die Abende nach diesen Arbeitseinsätzen, als sie „rußverschmiert, aber stolz und zufrieden“ zusammensaßen und anschließend „über Gott und die Welt“ sprachen. Die vielen Helfer brachten also wieder Leben an den Ort der Zerstörung. Glasow sagt: „Das Jahr 2021 übertrifft alles, was ich je an Dankbarkeit empfunden habe.“

Nach dem Brand: Wertacher Mühle Bild: Matthias Becker

Ihr Sohn und seine Freunde hatten im Internet Geld für die Überbrückung bis zur Wiederherstellung der Ferienstätte gesammelt (Crowdfunding). Geld ging auch übers Leserhilfswerk unserer Zeitung und den Allgäuer Hilfsfonds ein. Von einem „mittleren fünfstelligen Betrag“ spricht Glasow. Mittel, die sie jetzt nutzt, um Material zu bezahlen, beispielsweise für den Ausbau ihrer beiden Zimmer beim Pferdestall, für die Verlegung der Wasserleitung in den Boden, aber auch für Essen oder fürs Tierfutter.

Lesen Sie auch

Drei Generationen im Oberallgäu Von Berlin nach Wertach: Und nu?

Sie möchte die Wertacher Mühle mit all ihrem Charme und der „historischen Schönheit“ wieder aufbauen. Aber das sei gar nicht so einfach. Heute gehe es auch um Barrierefreiheit, um Brandschutz und darum, wenig Energie zu verbrauchen. Es habe Monate gedauert, bis klar war, dass die Brandschutzversicherung zahlt und der Wiederaufbau möglich ist. Das soll bis Ende 2023 passiert sein.

In den Tagen und Wochen vor dem Brand – im Corona-Lockdown – hatte sie damals mit Helfern die Zeit genutzt und Böden sowie Holzmöbel wieder zum Glänzen gebracht. Dabei hatte jemand die benutzten Leinöllappen liegen gelassen. Sie entzündeten sich. Das Haus brannte ab. Glasow schreibt dazu in ihrem Weihnachtsbrief fast schon augenzwinkernd: „Fehler passieren immer im Leben, besonders, wenn man sich einbringt. Sonst müsste man im Bett bleiben, was auf Dauer langweilig ist, und man würde sehr viel verpassen.“

Lesen Sie auch: