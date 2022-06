Wiggensbacherin entwickelt mobile Bühne und Kiosk auf Fahrrad-Anhänger

Die neue Idee für ein mobiles kulturelles Angebot namens „Schwalbe“ wird vom EU-Leaderprogramm unterstützt. Wann man den Kulturkiosk auf Rädern buchen kann.

13.06.2022 | Stand: 06:30 Uhr

Ein Kulturprogramm, das mit dem Rad angefahren kommt: Dr. Veronika Heilmannseder aus Wiggensbach hatte die Idee zu einem „Kulturkiosk auf Rädern“. Dabei handelt es sich um einen Anhänger, der eine Bühne beherbergt oder als Kiosk genutzt werden kann. Er soll Künstlern für Auftritte den mobilen Rahmen bieten, der per E-Bike zu den jeweiligen Zielorten gefahren wird. Das Projekt mit dem Namen „Schwalbe“, das derzeit zusammengebaut wird, ist auf 17.700 Euro veranschlagt und erhält vom EU-Förderprogramm „Leader“ rund 4000 Euro. Den Bescheid dafür gab es am Grünen Zentrum in Immenstadt.

Live-Auftritte im Freien mit einer Bühne und einem Kiosk auf Rädern

Die Idee kam Heilmannseder in der harten Corona-Phase. Weil Künstlern und Kulturschaffenden Auftritte vor allem in Gebäuden untersagt waren, dachte sie an Live-Auftritte im Freien – in Parks, an Rad- und Wanderwegen oder Sehenswürdigkeiten. Doch woher kommt die Bühne und die Verköstigung der Zuschauer? Und dann soll es auch umweltfreundlich und nachhaltig sein. Da drängte sich Heilmannseder der Fahrrad-Anhänger auf. Etwa in der Größe einer Euro-Palette soll er Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne mit tragbarer Tonanlage und Beleuchtung bieten. Gleichzeitig soll der Anhänger mit wenig Aufwand zu einem kleinen Kiosk umgebaut werden können, um Besucherinnen und Besuchern Getränke und eine kleine Verpflegung zu offerieren. Das Ganze soll zudem mobil und wetterfest sein.

„Dieses innovative und pfiffige Projekt, das das kulturelle Angebot in unserer Region stärkt“, sei ganz im Sinne von Leader, erklärte Veronika Hämmerle, Leader-Koordinatorin vom zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten. Als „umweltfreundliches Projekt mit Vorzeigecharakter“, bezeichnete Christof Endreß, Vorsitzender Regionalentwicklung Oberallgäu, die Schwalbe. (Lesen Sie auch: "Der hat mir das gar nicht geglaubt": Oberstdorfer verschenkt Halfpipe ins Ahrtal)

Präsentation der "Schwalbe" im September beim "Kultoürle"

Der Anhänger wird jetzt von einer Schreinerei in Marktoberdorf aus heimischem Lärchenholz gefertigt. Zum ersten Mal im Oberallgäu präsentiert Heilmannseder am 25. September beim „Kultoürle“ in Ermengerst die Schwalbe: „Ab September ist die Schwalbe auch buchbar.“ Entweder mieten sie Künstler für eigene Auftritte oder Veranstalter buchen ein ganzes Kulturpaket bei ihrer Agentur.

Denn für Veronika Heilmannseder ist die Kultur auch Beruf. Nach dem Studium der Geschichte, Germanistik und Kulturmanagement „organisiere ich schon seit vielen Jahren Kulturveranstaltungen“. Dazu hat sie in Wiggensbach das „Atelier Lenz“ begründet. Außerdem ist sie an verschiedenen Kulturprojekten beteiligt, unter anderem am Verein „Cultura Kulturveranstaltungen“ in Fellheim.

