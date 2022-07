Willkommen in der Wundertüte: FC Oberstdorf startet "Mission Klassenerhalt"

Der FC Oberstdorf fordert Niedersonthofen zum Eröffnungsspiel. Spielertrainer Maier macht die Zielsetzung klar - dafür wurde das Team namhaft verstärkt.

21.07.2022 | Stand: 18:21 Uhr

Das erste „Abenteuer Bezirksliga“ haben die Fußballer des FC Oberstdorf überstanden – nun geht es für das Team von Spielertrainer Andreas Maier darum, sich zu etablieren. „Wir hatten in der vergangenen Saison beim ein oder anderen Gegner einen Bonus, weil wir die Unbekannten waren“, sagt Maier. „Das ist spätestens jetzt vorbei. Für uns geht es von Beginn an ums Überleben.“ Diese Mission startet der FCO mit dem Eröffnungsspiel am Freitag ab 18.30 Uhr bei Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell. Vor dem Auftakt sprachen wir mit Maier über die Vorbereitung, über punktuelle Transfers und das Ziel vom Klassenerhalt.

Ausgangslage Es ist ein Klischee, trifft aber doch auf die Oberstdorfer Kicker zu: Die zweite Saison ist für einen Aufsteiger die schwerste. Vor allem, weil die Bezirksliga Schwaben Süd wieder auf 16 Teams aufgestockt wurde. Als Titelfavoriten hat Andreas Maier die Landesliga-Absteiger Egg/Günz und SV Aystetten sowie den TSV Bobingen auf dem Schirm, da aber insgesamt gleich sieben neue Mannschaften dabei sind, ist die Liga für ihn „eine Wundertüte“.

Vorbereitung Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der Spielertrainer zufrieden. „Ihre individuellen Aufgaben für zuhause haben die Jungs gut erledigt, die Trainingsbeteiligung ist ordentlich und abgesehen von dem ein oder anderen, den es ein bisschen zwickt, haben wir keine größeren Verletzungen zu beklagen“, resümiert Maier. Nach drei Trainingswochen im konditionellen Bereich standen technische und taktische Feinheiten an.

Lesen Sie auch

Fußball-Bezirksliga SG Niedersonthofen/Martinszell schlägt neues Kapitel auf

Testspiele Im ersten Test unterlag der FCO dem FC Kempten auf heimischem Platz mit 1:3. Es folgte eine weitere 1:3-Niederlage gegen Wiggensbach, ehe Oberstdorf in den ersten beiden Pokalrunden gegen den SV Oberegg (6:4 n. E.) und Wertach (3:0) triumphierte.

Transfers Das Team bleibt zusammen. Neben den Neuzugängen vom 1. FC Sonthofen II, Nicolas Reggel und Antonio Coppola, stößt mit Marco Ochsenreiter noch ein Keeper zum Kader. Ochsenreiter stand zuletzt bei den A-Junioren des FV Illertissen im Kasten. „Er ist fußballerisch gut, sehr ehrgeizig und heizt damit die Konkurrenz im Tor an“, sagt Maier. Coppola bringe „alles mit. Er ist technisch gut, spielintelligent und vor allem körperlich fit. Für uns eine Top-Verstärkung.“ Mit Nicolas Reggel hat der FCO zudem einen klassischen Torjäger an Land gezogen: „Er verfügt über eine unheimliche Qualität im Strafraum, hat einen starken Abschluss und einen guten Riecher.“ Alle Neuen „passen charakterlich zu uns“, sagt Maier, dem aber noch ein Defensiv-Mann fehlt. „Wir halten Augen und Ohren offen und das Transferfenster ist ja noch offen“, sagt Maier zuversichtlich.

Kaderstruktur Da außer einem Defensiven alle Baustellen geschlossen sind, ist der Coach „im Rahmen der Oberstdorfer Möglichkeiten zufrieden. Mein Ziel war, für jeden Mannschaftsteil eine Verstärkung zu holen“, sagt der 38-Jährige. „Aber in der Abwehr müssen wir noch dringend etwas machen.“ Die Struktur im Team gefalle ihm allerdings schon jetzt. „Es ist gut, dass wir einige im besten Fußball-Alter haben. Wir haben einen homogenen Kader, in dem sich die meisten kennen und eingespielt sind“, sagt Maier. „Aber der Kader könnte größer sein. Ich hätte gerne zwei, drei Neuzugänge mehr geholt, durch die geografische Lage ist das aber nahezu unmöglich.“

Auftaktprogramm und Saisonziel „Für uns gilt auch heuer: so schnell wie möglich 40 Punkte auf dem Konto haben, um den Klassenerhalt zu sichern“, gibt Maier vor. Zum Auftakt beim sicher heißen Aufsteiger SG Niedersonthofen/Martinszell mahnt Maier zur Vorsicht: „Als Aufsteiger haben sie die Euphorie im Rücken, es kommen sicher viele Zuschauer und noch dazu ist es das Eröffnungsspiel. In dem jungen Team sind viele alte Bekannte. Es wird eine interessante Aufgabe“, sagt der Coach. „Aber wir wollen drei Punkte, um von Tag eins an nicht Gefahr zu laufen, unten reinzurutschen.“