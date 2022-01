Verhaltenstipps für Bergsportler: Kartoons sollen helfen, Wildtiere zu schützen

Lustige Zeichnungen sollen das Verständnis für die Bedürfnisse der Tiere verbessern. Entwickelt haben das Büchlein Rangerinnen des Alpiniums in Obermaiselstein.

26.01.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Als die Ranger im April des vergangenen Jahres die Balz der Birkhühner am Riedberger Horn beobachten wollten, tauchte plötzlich ein Hund am Balzplatz auf. Der Vogel entkam nur knapp. „Der Hund hätte das Huhn fast erwischt“, erzählt Ethelbert Babl, der Leiter des Alpinium-Naturerlebniszentrums der Regierung von Schwaben in Obermaiselstein. Der Vorfall ist ein Beispiel, warum die Ranger nicht müde werden, Wanderern, Tourengehern und anderen Freizeitsportlern zu erklären, warum es wichtig ist, sich rücksichtsvoll in der Natur zu bewegen – und beispielsweise Hunde in der Balzzeit eng bei sich zu führen oder an die Leine zu nehmen.