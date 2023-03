Windkraft, Migration und Bildung: Was die Oberallgäuer Gemeinden beschäftigt

Bei der schwäbischen Bezirksversammlung des bayerischen Gemeindetages sprechen die Gemeinden über Migration, Bildung und den Ausbau erneuerbarer Energien.

28.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Die Themen Migration und Integration, Bildung und Erziehung sowie Windkraft und Freiflächen-Photovoltaik standen im Mittelpunkt der schwäbischen Bezirksversammlung des bayerischen Gemeindetages in Oberstaufen.

Zwischen den Vertretern des Gemeindetags und der Kommunen habe es einen regen und konstruktiven Austausch gegeben, sagte Oberstaufens Bürgermeister Martin Beckel. Beim Thema Windkraft seien sich die Teilnehmer einig gewesen, dass „eine Privilegierung die Gemeinden in ihrem Planungsrecht massiv einschränkt“, sagte Beckel. Der Landkreis sei ohnehin nur bedingt für Windkraftanlagen geeignet. „Hier muss sicherlich noch einmal neu justiert werden. Da herrscht nämlich noch eine Ungerechtigkeit zwischen den Planungsverbänden.“ So müssten die Prozentsätze für das Oberallgäu angepasst werden, 1,8 Prozent bis 2032 seien wegen der vielen Ausschlussgebietszonen zu hoch.

Flächen im Oberallgäu wichtig für Landwirtschaft

Markus Reichart, Bürgermeister von Heimenkirch und schwäbischer Bezirksvorsitzender des bayerischen Gemeindetages sprach zudem von Versäumnissen der vergangenen 40 Jahre, die nicht in den nächsten Jahren gelöst werden könnten. „Die Netzinfrastruktur muss ausgebaut werden, die Nord-Süd-Trassen sind das noch nicht in dem Maße, wie es nötig ist.“ Denn in der Region werden die Flächen vor allem für die Landwirtschaft benötigt. „Die Bürger müssen dahinterstehen. Mit einer Privilegierung klappt das aber nicht“, sagte Oberstaufens Rathauschef.

Fiona Wagner Woodier, Referentin für Bildung und Soziales im Bayerischen Gemeindetag und Markus Reichart, erster Vorsitzender des Bayerischen Gemeindetages Bezirksverband Schwaben im Färberhaus in Oberstaufen. Bild: Luke Maguire

Fiona Wagner Woodier, Referentin für Bildung und Soziales im bayerischen Gemeindetag, informierte die Gemeindevertreter über den bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen ab 2026. „Das wird eine enorme Herausforderung“, sagte Wagner Woodier. Sowohl der Ausbau der Infrastruktur als auch dringend benötigtes Personal zu finden, werde für die Schulen und Kommunen schwierig.

Laut Beckel könne allerdings der Zeitplan nicht eingehalten werden. Allen voran die Standards für das Personal müssten noch gesenkt werden. Dem stimmte auch Reichart zu: „Wir können den Bedarf so nicht decken, auch nicht mit ausländischen Fachkräften. Hier gibt es auf jeden Fall noch Gesprächsbedarf.“ Wichtig sei es, dass Wirtschaftlichkeit und Bildungsqualität Hand in Hand gehen, denn die finanzielle Herausforderung für die Kommunen sei enorm, auch mit finanziellen Fördermittel des Bundes.

Dezentrale Strategie bei der Verteilung von Flüchtlingen

Bei der Aufnahme von Flüchtlingen habe es viele positive Rückmeldungen von den Gemeindevertretern gegeben, sagte Reichart. In Schwaben werde seit Langem eine dezentrale Strategie bei der Verteilung von Flüchtlingen verfolgt. „Das läuft auch recht gut, weil wir viele Ehrenamtliche haben, die die Gemeinden unterstützen“, sagte Reichart. Im Oberallgäu seien bislang auch noch nicht so viele Geflüchtete, denn die meisten ziehe es eher in größere Städte als in kleine, ländliche Gemeinden.

„Wir versuchen, die Solidarität im Landkreis zu fördern“, sagte Reichart. Im Oberallgäu gebe es immerhin keine Gemeinde, die sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen. „Dennoch kommen Menschen auf uns zu, die unzufrieden sind.“ Hier müsse die Gesellschaft weiter dafür sensibilisiert werden, damit der gesellschaftliche Frieden bewahrt werde. Denn: „Das ist erst das Aufwärmprogramm. In den nächsten Jahrzehnten kommt viel mehr auf uns zu.“ Hier seien Standards erforderlich und Bürokratie müsse abgebaut werden. Das forderten auch die Gemeindevertreter. „Wir dürfen aber nicht nur den Zeigefinger heben, sondern konstruktive Vorschläge liefern.“

