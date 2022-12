Erster Winter-Streetfood-Markt in Oberstaufen: Was wann geboten ist

Beim Oberstaufener Winterzauber vom 27. Dezember bis 7. Januar gibt es ein umfangreiches Programm. Was Besucher an welchen Tagen erwartet.

12.12.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Den Zauber des Weihnachtsfests verlängern, die ruhigen Tage zwischen den Jahren genießen und den Start ins neue Jahr feiern: Beim Oberstaufener Winterzauber vom 27. Dezember bis 7. Januar werden der Oberstaufen Park und der große Saal des Kurhauses zum stimmungsvollen Ort der Begegnung mit Kunst, Musik und Film und sind Kulisse für den ersten Allgäuer Winter-Streetfood-Markt, schreibt die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH.

Wiederkehrend in der Gestaltung sowie dem Programm ist das Sternen-Motiv, unübersehbar bereits in Form des großen Sternenzelts. Eiskalte Kunst, live vor Ort geschaffen, ist ebenso Teil des Winterzaubers wie eine spektakuläre Feuer- und Lichtshow, magische Erzählabende und Live-Musik. Das eigene musikalische Talent kann jeder beim gemeinsamen Singen im Kerzenschein beweisen. Zum neuen Jahr verwandelt sich der große Saal des Kurhauses bereits zum dritten Mal in ein Pop-up-Kino mit Lounge-Atmosphäre und ausgewählten „winterlichen“ Filmen für alle Altersklassen.

Streetfood-Artists von "Boa Vista Events" in Oberstaufen

Beim kleinen Wintermarkt vom 27. bis 30. Dezember stocken die örtlichen Vereine ihre Kassen auf und bieten herzhafte Speisen und Getränke an. Vom 3. bis 7. Januar übernehmen dann die Streetfood-Artists von "Boa Vista Events" und realisieren den ersten Winter-Streetfood-Markt im Allgäu überhaupt. Serviert werden unter anderem Grillfackeln vom Holzkohle-Grill, frische Pasta, indische Currys und gefüllte Waffeln, dazu Winterzauber-Bier, Tee und Glühwein.

Ebenfalls Teil des Winterzaubers ist das Neujahrskonzert der „Queenz of Piano“ im Kurhaus. Die beiden Pianistinnen verbinden die Virtuosität und Tiefe klassischer Musik mit der Atmosphäre eines Popkonzerts. Beethovens „Ode an die Freude“ verschmilzt mit der ansteckenden Lebensfreude von Pharell Williams‘ „Happy“. Chopins Revolutionsetüde trifft mit energiegeladenen Dance Beats auf „Eye of the Tiger“. Bei Ed Sheerans „Shape of You“ wird der Flügel zum Percussion-Instrument für mitreißende Grooves, die eine knisternde Spannung zwischen leisen Tönen und schnellen Passagen erzeugen.

Konzert preisgekrönter Pianistinnen am 1. Januar

Abgerundet wird das Programm der beiden preisgekrönten Pianistinnen durch ihre eigenen Kompositionen, bei denen sie ein weiteres Mal ihr leidenschaftliches Temperament und ihr musikalisches Verständnis über Genre-Grenzen hinweg unter Beweis stellen. Ihre originelle Art des Klavierspiels wird durch elektronische Sounds und Live-Visuals zu einem neuen Gesamtkunstwerk. Das Konzert findet am Sonntag, 1. Januar, um 20 Uhr im Kurhaus Oberstaufen statt.

