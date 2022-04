Wir brauchen robuste Milchkühe

Unsere Autorin isst nach wie vor Käse und trinkt Milch. Sie spricht sich aber gegen Hochleistungskühe aus und nennt ihre Gründe.

24.04.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Wie sieht die Milchwirtschaft der Zukunft aus? Da streiten sich die Gelehrten. Es gibt Fachleute, die seit Jahren dafür plädieren, weniger Tiere auf der Fläche zu halten, dafür Hochleistungskühe. Andere bauen auf Tiere, die robuster sind, weniger Milch geben, dafür aber selten einen Tierarzt oder Kraftfutter brauchen. Kann das angesichts einer drohenden Ernährungskrise durch den Krieg in der Ukraine der richtige Weg sein? Ich meine, ja. An Milch mangelt es in der EU nicht, deshalb sind ja auch die Preise seit Jahren im Keller. Insbesondere im Allgäu brauchen wir die Rinder auch, damit das grüne Allgäu grün bleibt. Wir sind eine Käseregion – und so soll es auch bleiben.

Zahlen wir den Landwirten einen fairen Preis

Es gibt immer mehr Menschen in Deutschland, die bewusst auf Fleisch und Milchprodukte verzichten. Andere wählen Käse und Fleisch als Delikatesse, die nicht jeden Tag auf den Tisch kommt. Sie sind bereit, dem Landwirt für sein gesamtes umwelt- und tierverträgliches Tun einen fairen Preis zu geben. Also: Unterstützen wir gezielt die bäuerliche Landwirtschaft und setzen uns fürs Züchten robuster Milchkühe im Allgäu ein! Die geben dann zwar weniger Milch, fressen aber fast ausschließlich Gras und Heu – kaum Getreide.

