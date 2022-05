"Wir sind am Limit": 1. FC-Sonthofen-Spielmacher Notz schlägt Alarm

Der 1. FC Sonthofen muss die Meisterschaft (fast) abschreiben. Trotzdem steht im Heimspiel gegen Ichenhausen viel auf dem Spiel, sagt Taktgeber Markus Notz.

03.05.2022 | Stand: 19:05 Uhr

Es war ein Dämpfer zur Unzeit. Mit der jüngsten 0:3-Niederlage im Gipfeltreffen der Landesliga beim TSV Nördlingen musste der 1. FC Sonthofen die Titelträume fast begraben. Die Konstellation im Saisonfinale ist klar: Aus eigener Kraft können es die Schützlinge von Benjamin Müller nicht mehr schaffen, das Rennen um die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Das in der Priorität untergeordnete Ziel des Bayernliga-Aufstiegs ist allerdings durchaus noch drin.

Dabei geht es für den FCS Schlag auf Schlag. Im Hamsterrad der Englischen Wochen erwarten die Oberallgäuer am Mittwoch ab 19.30 Uhr den SC Ichenhausen in der Baumit-Arena. Vor dem Duell des Zweiten gegen den Vierten sprachen wir mit dem Sonthofer Spielmacher Markus Notz (25) über die Folgen des verlorenen Spitzenspiels, über die Belastungen im Finale und über das „verschobene Saisonziel“.

Herr Notz, nur drei Tage sind seit dem Gipfeltreffen vergangen. Wie sehr schmerzt die Niederlage im Spitzenspiel in Nördlingen noch?

Markus Notz: Schon noch sehr. Das war ein bitteres Spiel. Wir sind euphorisch ins Spiel gegangen und wollten unbedingt gewinnen, um einen wichtigen Schritt für den Aufstieg zu machen. Umso größer ist die Enttäuschung, dass nichts lief.

Immerhin bedeutete das 0:3 auch schon fast das Ende aller Titelträume…

Notz: Grundsätzlich ist das so, ja, das müssen wir nüchtern sagen. Aus alleiniger Kraft geht es nicht mehr, es wird jedenfalls unheimlich schwer. Die Niederlage war ein Nackenschlag, weil wir mit Nördlingen eigentlich immer gleichauf waren.

Welche Lehren nehmen Sie aus dem Spitzenspiel mit?

Notz: Nördlingen ist eine gute Truppe und hat noch dazu einfach gut gespielt an diesem Tag. Dazu kommt, dass wir einen schlechten Tag hatten, an dem kaum etwas funktioniert hat. Da entscheidet in solchen Topspielen die Tagesform. Sie haben es gut gemacht, wir nicht. Bei einigen unserer Jungs war auch der Druck relativ hoch und da hat uns vielleicht die Leichtigkeit gefehlt.

Ist die Luft damit für das Saisonfinale schon fast raus?

Notz: Auf keinen Fall. Erstens ist noch alles offen, sogar für den Titel. Aber vor allem für den zweiten Platz und den wollen wir auf jeden Fall erreichen. Gerade nach so einem Rückschlag in einem derart wichtigen Spitzenspiel denke ich nicht, dass bei irgendjemanden Luft raus ist. Das wäre auch daneben.

Im Endspurt geht es für Sie Schlag auf Schlag, eine Englische Woche jagt die nächste. Wie schwer ist es da, Resultate und Erkenntnisse zu verarbeiten?

Notz: Es ist geil, weil wir alle lieber spielen als zu trainieren. Aber man spürt es allmählich, dass die Belastung hoch ist. Diese fiese Corona-Zeit (ein Dutzend Infektionen im April, d. Red.) steckt vielen noch in den Knochen. Es hat uns richtig erwischt, das spüren wir jetzt vor allem bei muskulären Geschichten.

Scheint es deshalb so, als ginge dem 1. FC Sonthofen in der Schlussphase der Saison die Luft aus?

Notz: Ich glaube, dass wir aufgrund des körperlichen Aspekts nun spüren, wie hart es ist. Es ging danach zudem Schlag auf Schlag und das zehrt muskulär extrem. Wir sind am Limit. Am Ende der Saison geht das an die Substanz und wenn man zwischenzeitlich zehn Tage weg war, wird die Rückkehr zäh.

Auch Sie haben mit den Folgen der Infektion zu kämpfen. Wie geht es Ihnen?

Notz: Zehn Tage nichts tun, ein wenig trainieren und dann jedes Spiel machen: Da spürt man die schweren Beine. Ich habe mir auch in Nördlingen eine leichte muskuläre Blessur zugezogen. Von der Luft her geht es aber ganz gut. Man muss schauen, dass es nicht schlimmer wird – aber in dieser Phase will man beißen. Auch wenn es reinhaut.

Nun kommt mit Ichenhausen der „Beste vom Rest“. Was ist drin?

Notz: Wir müssen und werden auf drei Punkte spielen – bei uns ist alles offen und wir wollen Zweiter werden. Es geht gegen einen guten Gegner, der vor allem keinen Druck hat – für Ichenhausen ist nichts mehr zu holen. Sie können befreit sein.

Also stehen Sie doch unter Druck?

Notz: Etwas Druck ist uns genommen worden in Nördlingen. Das Spiel hat bei uns in der Psyche etwas verändert. Aber nach wie vor gilt: Wir müssen etwas bringen.

Wie motiviert sich die Mannschaft noch für den Endspurt der Saison?

Notz: Es spielen ja noch Gilching gegen Nördlingen, da schauen wir drauf. Wir haben selbst sehr viel geleistet, da schauen wir drauf. Wir sind eine gute Truppe, die sich charakterlich gut versteht, darauf sind wir stolz. Diese Dynamik schiebt uns an, gemeinsam siegen zu wollen.

Das Ziel Meisterschaft scheint verpasst. „Reicht“ das Ziel Relegation, damit es eine gelungene Saison wird?

Notz: Auf jeden Fall. Wenn ein Ziel verpasst ist, muss man in der Lage sein, seine Ziele anzupassen. Und für den erhofften Aufstieg ist alles drin. Dann wäre die Saison gelungen.