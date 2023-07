"Wir sind endlich angekommen": 1. FC Sonthofen greift in der Bayernliga an

Der 1. FC Sonthofen sieht sich gerüstet für das „Abenteuer Bayernliga“, sagt der Sportliche Leiter Andreas Fink. Darum weht ein frischer Wind beim FCS.

09.07.2023 | Stand: 17:07 Uhr

Sie sind bereit, das nächste Kapitel in der Vereinshistorie aufzuschlagen. Am 22. Juli starten die Fußballer des 1. FC Sonthofen als Aufsteiger in die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands. Und der Landesliga-Meister scheint gerüstet für das „Abenteuer Bayernliga“.

Der FCS um Teammanager Bernd Kunze hat den Kader von Trainer Benjamin Müller namhaft verstärkt, der Club hat mit dem nagelneuen Vereinsheim ein Dach über dem Kopf. Wir sprachen mit dem Sportlichen Leiter Andreas Fink (46) über den Schwung aus der Meistersaison, über die Aufbruchstimmung und die Perspektiven in der Bayernliga.

Herr Fink, es sind noch 14 Tage bis zum Bayernliga-Auftakt. Wie groß ist die Vorfreude?

Andreas Fink: Sehr, sehr groß. Wir freuen uns, dass wir wieder in der Liga angekommen sind. Und wenn ich sehe, wie die Mannschaft trainiert und, wie sie sich in den ersten Tests präsentiert, macht es einen Riesenspaß. Dazu kommt die Freude auf die neue Liga.

Sie mussten seit dem Abstieg 2019 vier Jahre für den Wiederaufstieg kämpfen. 2021 machte der „Corona-Koeffizient“ einen Strich durch die Rechnung, 2022 scheiterte das Team in der Relegation. Wie hart war diese Geduldsprobe?

Fink: In den Momenten, in denen wir gescheitert sind oder es aus anderen Gründen nicht funktioniert hat, war es sicherlich sehr hart. Da hatte der gesamte Verein, der Vorstand und die Mannschaft daran zu knabbern. Aber wir haben immer wieder versucht, uns auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Umso besser fühlt es sich an, dass wir endlich angekommen sind.

Das klingt nach Genugtuung …

Fink: Es ist eine große Freude, weil es die Mannschaft verdient hat und es sich der Verein in den vergangenen Jahren erarbeitet hat.

Bayernliga-Aufstieg, Vereinsheim, üppig verstärkter Kader – spüren Sie Aufbruchstimmung?

Fink: Ob es eine neue Energie ist, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass unser Vereinsheim eminent wichtig ist. Wichtig für das Vereinsleben, für die Gemeinschaft beim FCS. Wir haben lange darauf hingearbeitet und versuchen für alle im Verein, für Spieler, Verantwortliche, Jugendspieler, deren Eltern, für alle, die dazugehören, eine neue Basis zu schaffen, damit sie sich wohlfühlen. Wenn das bewirkt, dass jeder Einzelne mehr Freude hat, dann ist das Ziel erreicht.

Für Sie als Sportlicher Leiter steht viel an, wenn der Ball ruht. Was ist in der Sommerpause zu erledigen?

Fink: In erster Linie sind das organisatorische Dinge in der Kommunikation mit dem Verband: die Ligenmeldung, Passangelegenheiten, die Abwicklung der Wechsel, die auf den letzten Drücker noch kommen können. Und natürlich die Vorbereitung auf die Saison.

Wie groß ist der neue Arbeitsaufwand für die Bayernliga?

Fink: Geringfügig größer, was Planungen des Spielplans oder Busorganisation betrifft. Wobei in diesen Bereichen nicht viel Arbeit für mich anfällt – Bernd Kunze greift mir hier stark unter die Arme. Im Grunde genommen ist der Aufwand vergleichbar zur Landesliga.

Auch finanziell?

Fink: Ja. Der Rest ist prinzipiell ligenunabhängig. In manchen Bereichen, bei Fahrten und Schiedsrichterkosten, verändert es sich ein wenig, aber nicht nennenswert.

Sportlich scheinen alle Zeichen auf Kontinuität zu stehen. Wie beurteilen Sie die Arbeit von Trainer Benjamin Müller?

Fink: Wir sind sehr zufrieden damit, wie er arbeitet und was er macht. Wie akribisch Benji arbeitet und mit welchem Einsatz, ist beeindruckend. Ich denke, da gibt es nicht viele, die einen derartigen Aufwand betreiben.

Wie setzt Müller Ihre vorgegebene Linie um, vorwiegend auf eigene Spieler zu setzen?

Fink: Ich bin seit 25 Jahren in Sonthofen in Ämtern involviert und habe selten Trainer erlebt, die eigenen Spielern so eine Chance geben, wie er es tut. Sicherlich brauchen wir ab und an mal Spieler von draußen. Aber diese passen ins mannschaftliche Gefüge – sonst geht es nicht. Das spüren aber alle im Verein und deshalb gehen alle mit.

Beim Kader haben Müller und Kunze verstärkt Wert auf charakterliche Eigenschaften gelegt. Wie groß ist Ihr Einfluss auf diese Planungen?

Fink: In erster Linie machen das die beiden. Sie haben Vorschläge und bringen die Namen auf den Tisch. Wer aber in die Mannschaft passt und wen sie im Kader brauche, wissen Trainer und Manager am besten. Und das muss so sein.

Hoffen Sie, mit dieser Linie künftig auch mehr Zuschauer in die Baumit-Arena zu locken?

Fink: Das Thema beschäftigt uns seit Jahren. Ich glaube, dass die neue Liga und neue, reizvolle Gegner – auch im Derby gegen Kottern – von Haus aus am Anfang mehr Leute locken werden. Wir haben auch interessante Spielzeiten mit Freitagabenden und ich hoffe, dass es für den ein oder anderen interessant wird, wieder Bayernliga-Fußball zu sehen. Wenn die Mannschaft attraktiven Fußball spielt, haben wir gute Chancen, dass viele Leute kommen.

Was trauen Sie der Mannschaft zu?

Fink: Ich traue der Mannschaft zu, und das Potenzial hat sie, in der Liga auf Augenhöhe mitzuspielen. Es wird sicher viele Gegner geben, die das Spiel machen wollen – das war in der Landesliga nicht immer so. Das könnte es für die Mannschaft erleichtern, Fuß zu fassen.

In welcher Liga spielt der 1. FC Sonthofen 2024?

Fink: In der Bayernliga, davon gehe ich aus.