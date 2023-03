Steigende Preise, zurückhaltende Kunden: Warum Sonthofer Einzelhändler trotzdem optimistisch sind

Der Vorstand der Wirtschaftsvereinigung AS in Sonthofen hebt bei der Jahresversammlung positive Entwicklungen in der Stadt hervor. Parken sorgt für Debatte.

Die Inflation, die nach wie vor anhält, führt zu einer Kaufzurückhaltung bei den Bürgern. Das merken auch die Einzelhändler, wie bei der Jahresversammlung der Wirtschaftsvereinigung AS in Sonthofen deutlich wurde. Dennoch: Es gebe positive Ansätze bei der Stadtentwicklung, die Anlass zur Hoffnung geben, betonte Hans Fili, Mitglied des Vorstandes.

Als Beispiele nannte er die Immobilie des ehemaligen C&A, in die das Geschäft Kern eingezogen ist. Das sei ein „wichtiges Haus“. Es sei bereits jetzt spürbar, dass die Innenstadt durch den neuen Mieter belebt werde. Auch an anderer Stelle sei die Kreisstadt attraktiver geworden: Er zeigte sich „begeistert“ vom neuen Alpenstadtmuseum. Auch das sei eine Bereicherung. Zudem sorge der Prozess rund um den Masterplan für die Innenstadt für wichtige Impulse.

Kassier der Wirtschaftsvereinigung Sonthofen mahnt: "Wir brauchen mehr Einnahmen"

Allerdings kamen auch Herausforderungen zur Sprache. Zum einen braucht es Nachwuchs: Denn Fili wird 2026 seinen Posten abgeben, was er bereits vergangenes Jahr bekannt gab. Zum anderen brauche es mehr Mitglieder, ergänzte Kassier Hartmut Bruns. Fünf Abgänge habe es heuer bereits gegeben bei nur einem Neuzugang. Folglich werden die Mitgliedsbeiträge 2023 nach jetzigem Stand weniger Geld in die Vereinskassen spülen. 2022 waren es etwa 29.000 Euro. Die AS hat aktuell 78 Mitglieder. Bruns mahnte: „Wir brauchen mehr Einnahmen.“ Sehr hilfreich seien die Zuschüsse der Stadt, die 2022 bei 10.000 Euro lagen und heuer 15.000 Euro betragen werden.

Gleichzeitig ging Fili auf Planungen für 2023 ein. Die nächsten verkaufsoffenen Sonntage werde es am 2. April (mit der Ausstellung „Mobil ins Frühjahr“) und 8. Oktober (Familientag mit Puppenspiel) geben. Diskutiert werde auch, einen langen Einkaufs-Freitag im Advent zu machen – vermutlich am 8. Dezember.

Bei den Weihnachtsmärkten in Sonthofen soll es eine Veränderung geben

Veränderungen soll es bei der Gestaltung der Weihnachtsmärkte geben. „Die Situation, wie sie gerade ist, ist nicht zufriedenstellend“, sagte Fili. Im Rahmen des Masterplans soll überlegt werden, wie die Veranstaltungen überarbeitet werden können.

Teilnehmerinnen der Jahresversammlung sprachen auch das Thema Parken an – beispielsweise den Stellplatz nahe des Brautmoden-Geschäfts „Romana by Madeleine“. „Warum gilt dort eine Höchstparkdauer von zwei Stunden?“, lautete eine Frage. Der Wunsch, die Zeit zu erhöhen, soll an die Verwaltung weitergegeben werden.

Auch die Kritik am Verlauf des Faschingsdienstags in Sonthofen beschäftigte manche. „Traurig“ sei es zum Beispiel gewesen, dass die Feier am Rathausplatz um 18 Uhr endete, bemängelte ein Teilnehmer der Jahresversammlung. Es müsse „wieder mehr“ gemacht werden.