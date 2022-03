„Wissen ist mühsamer als Glauben“: Anspruchsvolles Kabarett in Immenstadt

Kabarettist Jess Jochimsen bietet im Immenstädter Museum Hofmühle eine anspruchsvolle, manchmal aber auch mühsame Mischung aus Humor und Ernst.

01.03.2022 | Stand: 17:00 Uhr

Am witzigsten und treffsichersten ist Jess Jochimsen als Fotograf. Seine Schnappschüsse aus dem Hinterland waren End- und Höhepunkt beider Programmhälften beim Kleinkunstverein „Klick“ im Museum Hofmühle in Immenstadt. Was da an Schildern, Schaufenster- und Gardinen-Stillleben auf der Leinwand erschien, war an Tristesse und unfreiwilliger Komik nicht zu überbieten. Beispiel? Bei der Lkw-Aufschrift „Kanalsanierung/Rohrabdichtung“ war durch eine geöffnete Tür bei beiden untereinanderstehenden Begriffen der Anfangsbuchstabe verdeckt. Denkpause ...

Ein Hupkonzert für gelungene Pointen

Die erste Hälfte des Abends drehte sich um Corona. Er hätte nie gedacht, dass er sich mal so nach Normalität sehnen würde, gestand der Kabarettist. „Bist du geimpft?“ sei das neue „Wie geht’s?“ zur Begrüßung. Im Sommer im Autokino den Autos Witze erzählen und als Dank für gelungene Pointen ein Hupkonzert zu ernten – daran werde er sich nie gewöhnen, gestand Jochimsen. Wie schön sei da wieder Mal ein voller Saal und nahe Menschen.

Er sparte nicht mit schwarzem, makaberem Humor. „Was war nach dem Impfen ihre schönste Nebenwirkung?“ erkundigte er sich. Querdenker und Impfgegner waren für ihn die „Schwurbler“. Sicherheitshalber machte Jochimsen darauf aufmerksam, dass es nichts bringe, die Eltern mit Corona aus dem Weg zu räumen, um ans Erbe zu gelangen. „Wer seine Eltern tötet, ist vom Erbe ausgeschlossen.“ So stehe es im BGB.

Philosophische Seitenwege

Bei manchen Gags wusste man nicht, ob das Witz oder Realität ist. Der IS habe wegen Corona eine Reisewarnung für Europa herausgegeben. Was habe man aus der Krise gelernt: Dass es bei der Polizei Nazis gebe, zum Beispiel. „Damit war ja wirklich nicht zu rechnen.“ Aber auch philosophische Seitenwege betrat Jochimsen, lobte Mathematik als „Musik der Vernunft“. Machte darauf aufmerksam, dass auf dieser Welt mehr Menschen an Übergewicht als an Hunger sterben. Und fragte nach: „Haben sie schon gemerkt, dass die Kanzlerin nun ein Mann ist?“ Es ging nochmal um Söders Kreuz-Erlass und überhaupt das Thema mit dem Glauben. „Wissen ist mühsamer als Glauben“, befand Jochimsen trocken.

Eine anspruchsvolle, manchmal mühsame Mischung aus Humor und Ernst. Nicht auf allen Schleifen in diesem Labyrinth konnte man Jochimsen folgen. Etwa, wenn er den Satz „Der Weg ist das Ziel“ esoterisch und blöd findet. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Arbeit vorher zu genießen, das ist doch nie falsch. Kabarettistisch gesehen, besteht so ein Abend ja aus wenig Ziel (Pointen) und viel Weg dorthin, wo man noch nicht checkt, worauf der Kabarettist hinaus will. Genau diese Spannung vor der Erlösung, die Dissonanz vor der Konsonanz, ist ja entscheidend.

Lesen Sie auch

Kleinkunst in Immenstadt Trotz Corona: Was "Klick" an Kleinkunst im Immenstädter Museum und Schloss plant

Und der Wechsel zwischen beiden Phasen, das Timing, macht es aus. In der Musik, im Humor und im Leben.

Was der Immenstädter Kleinkunstverein "Klick" alles bietet.

Der Kabarettist Jess Jochimsen.

Lesen Sie auch: "Zaubershow: Ein Langfinger bietet in Immenstadt Tricks zum Staunen".

Lesen Sie auch: "Trotz Corona: Was "Klick" im Immenstädter Museum und Schloss plant".