Wo die Friedenstaube verwest: Reinhard Tandler zeigt in Sonthofen Fotos vom "Assfallt"

Fotograf Reinhard Tandler aus Blaichach lenkt in seinen Aufnahmen den Blick auf kaum Wahrgenommenes. Seine Sonthofer Ausstellung beeinflusst der Ukraine-Krieg.

30.04.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Die Taube ist tot. Das Symbol für den Frieden liegt auf dem Asphalt und verwest bereits. Es trägt auch keinen Ölzweig im Schnabel, wie das biblische Hoffnungszeichen, das Noah nach der Sintflut erschien, sondern eine weiße Feder. Vielleicht spielt diese Feder auf die weißen Fahnen an, die kriegerische Auseinandersetzungen beenden wollen. Doch das Symbol ist zerzaust und zerfällt wie der Vogel, der es im Schnabel trägt.

Vom Krieg aufgedrängt

Eigentlich wollte Reinhard Tandler ganz andere Bilder zeigen, doch dann habe der russische Angriffskrieg in der Ukraine ihm dieses Thema aufgedrängt, erzählt der Blaichacher Fotograf. Deshalb hat der 67-Jährige für seine jüngste Präsentation im Sonthofer Schubladen die Bilderfolge „Assfallt“ gewählt. Es sind Aufnahmen, die den Blick auf kaum wahrgenommene Dinge auf oder an Straßen lenken: Dinge, die wir vielleicht achtlos wegwerfen, Dinge, die uns vielleicht unbeabsichtigt entgleiten, Spuren, die wir vielleicht übersehen.

Der unaufhaltsame Zyklus

Den Ausgangspunkt bilden dabei Tierkadaver: ein schwarzer Vogel, ein Rabe oder eine Krähe, der vermutlich dem Verkehr zum Opfer gefallen ist, die verwesende Taube oder Überbleibsel von einem Gefieder, das Raubtiere bislang verschmäht haben. Der unaufhaltsame Zyklus von Tod und Leben, der die Welt regiert, wird hier in wenigen Momentaufnahmen deutlich. Eine weggeworfene Tomate dient einer Vielzahl von Ameisen als Nahrungsquelle. Aus einer mit schwerem Metall abgedeckten Fläche quillt aus den Löchern des Eisens frisches Grün hervor.

Spuren des Menschen

Andere Aufnahmen zeigen Spuren, die der Mensch auf dem Asphalt hinterlassen hat: Abdrücke von Reifen oder Händen, eingelassene Marksteine oder aufgezeichnete Verkehrssymbole, die von dem Fotografen durch ungewöhnliche Bilddetails vertieft werden. Selbst Umweltverschmutzungen wie ein Ölfleck erscheinen in einem neuen, farbenreich schillerndem Licht. Sehr genau hat Reinhard Tandler stets sein Motiv ausgewählt und künstlerisch eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Motive am Illerdamm entdeckt

Seine Motive für diese Foto-Serie hat er in verschiedenen Ländern gefunden – doch manchmal auch fast vor der eigenen Haustüre. So entdeckte er zum Beispiel auf dem Illerdamm zwischen Sonthofen und Blaichach einige beschriftete Zettel, die dort in größeren Abständen lagen und die für ihn eine Liebesgeschichte offenbarten: Die kurzen Mitteilungen waren alle an Ramona adressiert. Und sie lauten: „Ich weiß, dass du mich liebst.“ Oder: „Ohne dich kann ich nicht mehr leben.“ Nur die letzte der aufgefundenen Botschaften sei nicht mehr eindeutig zu identifizieren gewesen.

Den Nachnamen der Angesprochenen habe er allerdings retuschiert, erklärt Reinhard Tandler. Es sei einer der wenigen Eingriffe gewesen, den er bei den Aufnahmen vorgenommen habe. Die Motive seien nicht arrangiert, sondern in natura so vorgefunden worden.

Ass und Fall

Sie wollen dazu anregen, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, und sich auch der Verantwortung für andere bewusst zu werden. Er habe für die Ausstellung das Wort „Assfallt“ gewählt, weil es verschiedene Bedeutungen einschließe, erklärt Reinhard Tandler. Es meine nicht nur den gleichklingenden Straßenbelag Asphalt, sondern trage auch andere Begriffe in sich wie Ass oder Fall.

Die Ideenwelt des Sonthofer Schubladens

Mit diesem Konzept der Achtsamkeit und Nachdenklichkeit fügen sich die Aufnahmen in die Ideenwelt des Sonthofer Schubladens, der vor allem denen eine Plattform bieten möchte, die noch nicht jene Aufmerksamkeit erhalten haben, die sie – nach Meinung der Betreiber – verdienen: nachhaltige Produkte, aber auch ausgewählte Arbeiten von Künstlern und Kunsthandwerkern.

Öffnungszeiten: bis 30. September, Schubladen Sonthofen, Marktstraße 5, montags und dienstags von 16 bis 18 Uhr, donnerstags und freitags von 12 bis 14 Uhr.

