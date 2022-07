Wo es neue E-Ladestellen im Stadtgebiet Sonthofen gibt

In Sonthofen wird die Infrastruktur für Elektromobilität ausgebaut. Welche weiteren Standorten es künftig geben soll.

Kontinuierlich will die Stadt Sonthofen die Elektromobilität ausbauen. Im Ortsteil Altstädten wurde eine weitere Ladestelle in Betrieb genommen. Auch am Hirschbräu-Parkplatz und am Parkplatz in der Johann-Althaus-Straße wurde das Angebot bereits erweitert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. An jedem Standort befinden sich zwei Ladepunkte – es können also zwei Fahrzeuge gleichzeitig angezapft werden. Bei acht öffentlichen Standorten (siehe Grafik) sind das folglich aktuell 16 Ladepunkte.

Das entspricht 0,76 Ladepunkten pro 1000 Einwohner. Zum Vergleich: Wolfsburg als die Stadt mit der besten Versorgung an Ladepunkten im Land bringt es auf knapp acht Ladepunkte pro 1000 Einwohner. Auf Rang zwei liegt Stuttgart (1,15 Ladepunkte), gefolgt von München mit 0,98 Ladepunkten. In Berlin stehen 0,5 Ladepunkte pro 1000 Einwohner zur Verfügung.

Weitere Ladestellen am Mobilitätszentrum oder am Alemannenplatz in Sonthofen sollen folgen

Der weitere Ausbau mit den Allgäuer Kraftwerken (AKW) ist in Sonthofen noch nicht abgeschlossen. Weitere Ladestellen am Mobilitätszentrum, an der Flurstraße und am Alemannenplatz sollen folgen.

AKW-Geschäftsführer Dr. Hubert Lechner verweist auch auf die Erweiterung privater Möglichkeiten: „Wir verkaufen und installieren Ladeinfrastruktur immer häufiger für den Eigenheimbesitzer, aber auch für das örtliche Unternehmen oder die Wohnungseigentümer-Gemeinschaft. Auch verschiedenste Abrechnungs- und Servicedienstleistungen werden immer häufiger bei uns nachgefragt.“

Bürgermeister: "Als Alpenstadt ist es unere Aufgabe, für die nachfolgenden Generationen eine funktionierende Lebensgrundlage zu schaffen"

Für Sonthofens Bürgermeister Christian Wilhelm liegt der Fokus vor allem auf der CO2-Vermeidung. „Als Alpenstadt ist es unsere Aufgabe, für die nachfolgenden Generationen eine weiterhin gut funktionierende Lebensgrundlage zu schaffen. Die Vermeidung von Emissionen zur Verringerung der Treibhauseffekte ist hier eine der Maßnahmen, die wir ergreifen müssen.“

Dazu gehörten neben der Ladeinfrastruktur ein attraktiver Nahverkehr sowie der Umstieg aufs Fahrrad bei kurzen Fahrten im Stadtgebiet.

