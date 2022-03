So sieht es momentan aus auf der Freifläche an der Blaichacher Jahnstraße: Der Spielplatz (jetzt hinten) soll nach vorne rutschen und im hinteren Teil soll eine Kita in L-Form gebaut werden.Ganz hinten über der Straße baut die Bosch-Wohnungsgesellschaft WOGE ein Parkhaus für bis zu 300 Fahrzeuge.