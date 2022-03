Wo schräge Vögel vogelwild aufspielen: Tanzlmusik im Oberallgäu

Die „Verwandtschaftsmusig“ pflegt einen im Allgäu seltenen Volksmusikstil: die Tanzlmusik. Die Gruppe hat eine CD aufgenommen und präsentiert eine Kultband.

„Die Volksmusik lebt davon, dass jeder die Stücke anders interpretiert.“ Davon ist Sebastian Übelhör überzeugt. Deshalb ist der 38-Jährige, der in Blaichach-Ettensberg lebt, vor allem von einer Gattung der Volksmusik begeistert: von der Tanzlmusik, wie sie in Tirol, Vorarlberg und Oberbayern verbreitet sei. Diese ist für ihn „Volksmusik in ihrer Urform“. Denn sie sei in ihrer Besetzung viel freier als die im Allgäu vorwiegend gepflegte Trio- oder Oberkrainer Musik. Das liege an ihrer Entstehung: Für eine Tanzlmusik nutzte man früher einfach jene Instrumente, die in einem Dorf vorhanden waren.

Für eine Tanzeinlage auf einer Hochzeit fand sich auch ganz spontan jene Tanzlmusik zusammen, in der Sebastian Übelhör seit zehn Jahren spielt: die „Verwandtschaftsmusig“. Denn die Musiker waren alle miteinander verwandt. Das Quartett, bei dem mittlerweile eine Position mit einem Nicht-Verwandten besetzt wurde, hat nun eine CD aufgenommen und hofft, dass diese bis zum Wochenende fertig wird.

Denn dann tritt die „Verwandtschaftsmusig“ als Vorgruppe zur oberbayerischen Tanzlmusi „So und So“ auf. Die will am Samstag, 12. März, ab 20 Uhr im Haus des Gastes in Obermaiselstein und am Sonntag, 13. März, ab 18 Uhr in der Leutkircher Brauerei Härle für Stimmung sorgen. Bereits eine Stunde vorher, ab der Öffnung des Saales, musiziert jeweils die „Verwandtschaftsmusig“ zur Unterhaltung. Beide Konzerte seien allerdings bereits ausverkauft, sagt Übelhör.

Die „Verwandtschaftsmusig“ hat die Oberbayern auch in die Region geholt. Die Oberallgäuer hatten die Gruppe „So und So“ im November 2018 im Jöslar in Andelsbuch im Bregenzerwald erlebt und waren sofort begeistert von den „vogelwilden“ Stücken. Sogar vor Bach schreckten die Profimusiker damals nicht zurück, erzählt Übelhör. „So und So“ habe die Tanzmusik „wahnsinnig weiterentwickelt“. Diese „schrägen Vögel“ präsentieren Stücke, „die für uns unspielbar sind, weil sie so kompliziert sind“, sagt er.

Dabei beherrschen auch die Oberallgäuer Verwandtschaftsmusiker ihre Instrumente schon lange. Sebastian Übelhör, der ein Flügelhorn in Sonderbauweise spielt, hat in der Musikkapelle Missen-Wilhams musiziert, bis er zum Studium wegzog. Heute arbeitet er als Fachlehrer an der Mittelschule in Oberstdorf. Die Klarinette der „Verwandtschaftsmusig“ spielte ursprünglich seine Frau, gab diese Position aber auf, als das zweite Kind unterwegs war. Für sie sprang Martin Köberle ein, Dirigent und Klarinettist der Musikkapelle Schöllang.

Übelhörs Schwägerin Andrea Übelhör ist freischaffende Musiklehrerin und ergänzt die „Verwandtschaftsmusig“ mit der Steirischen Harmonika. Die Tuba im Ensemble bläst Andreas Übelhör, der als Sendetechniker beim Bayerischen Rundfunk auf dem Grünten arbeitet und als Trompeter und Flügelhornist die Musikkapelle Rettenberg unterstützt.

Oberallgäuer haben in der Pandemie-Pause neue Stücke einstudiert

Seit 2016 spiele das Quartett in dieser Besetzung. Das Auftrittsverbot während der Corona-Pandemie habe man genutzt, um neue Stücke einzustudieren, erzählt Sebastian Übelhör. Und zwar zunächst jeweils nur zu zweit. Als das Zusammenspiel des Quartetts wieder möglich war, entschied man, welche Stücke ins Repertoire aufgenommen und welche wieder verworfen werden. Denn er treffe zwar mit Martin Köberle die Vorauswahl, sagt Übelhör, aber: „Wir entscheiden zu viert, was wir spielen.“

Mittlerweile kann das Quartett auf ein Repertoire von etwa 80 Titeln zurückgreifen. Sie wurden eigens von den Musikern für ihr Ensemble arrangiert. Denn die „klassische“ Besetzung einer Tanzlmusik sei größer, sagt Sebastian Übelhör, umfasse oft sechs bis acht Spieler und enthalte neben Blasinstrumenten mitunter auch Gitarre oder Hackbrett. Jede Tanzlmusik erhalte durch die Besetzung ihren individuellen Klang. Und an dem feile auch die „Verwandtschaftsmusig“.

Vor Corona trat die „Verwandtschaftsmusig“ etwa 20 bis 30 Mal im Jahr auf und spielte zum Tanz oder zur Unterhaltung auf – in Wirtshäusern, auf Alphütten und in den Aktpausen bei den Aufführungen des Blaichacher Laientheaters. Vergangenes Jahr wirkte sie beim Sonthofer Kreativ-Sommer wird. Das war einer der seltenen Auftritte während der Pandemie. Dafür ging die Gruppe vor und nach Weihnachten in ein Studio in Seifen und nahm in drei Sitzungen eine CD auf.

