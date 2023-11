Ein Anker für Menschen, die den Halt im Leben verloren haben

In Immenstadt gibt es seit vielen Jahren ein Trauercafé und auch Trauergruppen. Das sind überkonfessionelle Angebote. Gleichgesinnte sollen sich stützen.

01.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Worte könnten verletzen. Diese Erfahrung machen Trauernde, wenn sie Freunden gegenüberstehen, die ihnen auf die Schulter klopfen und gute Ratschläge mit auf den Weg geben. „Wer einen lieben Menschen verloren hat, befindet sich in einer Ausnahmesituation“, sagt Regina Krautwig (69), Trauerbegleiterin aus Immenstadt. „Er braucht dann keine Ratschläge und auch keine Infos über andere Trauerfälle.“ Im Gegenteil: Die meisten Trauernden würden von sich erzählen wollen. Manche nutzen dafür den geschützten Rahmen des Trauercafés in Immenstadt.

Kommen kann jeder

Kommen kann jeder. Sprechen muss nicht jeder. Einfach dasitzen, anderen zuhören, ist auch möglich. Viele aber wollten etwas von sich geben. Ihre Gefühle mit Gleichgesinnten teilen. Wütend sein, weinen, aber auch lachen. All das gehöre dazu. Solch eine Zusammenkunft biete die Möglichkeit, von den Erfahrungen der anderen, die in ähnlicher Situation sind, zu lernen. Krautwig: „Wir wollen die Menschen wieder zurück ins Leben führen im Trauercafé oder auch in der Trauergruppe.“

Als junge Mutter hat sie ihre eigene Mutter verloren

Birgit Hagen ist eine weitere Trauerbegleiterin. Sie sagt: Ich wollte das zurückgeben, was ich hier schon mal bekommen habe.“ Als junge Mutter hatte sie ihre eigene Mutter verloren. „Ich wusste nicht, wohin mit meinen Gefühlen, mit der Wut, mit der Trauer.“ Regina Krautwig und deren Kollegin Gerlinde Dinnebier, die Gründerinnen des Trauercafés und der Trauergruppen in Immenstadt, hätten sie „liebevoll“ begleitet. „Das war sehr hilfreich für mich.“ Sie bildete sich daraufhin selbst weiter, ist heute zudem Trauerbegleiterin für Kinder und Jugendliche. Eine Tätigkeit, die sie erfüllt. Und ein Gegenpol zu ihrer Arbeit als Kundenberaterin bei einer Krankenkasse sei.

Mit der Trauer umzugehen ist für alle schwierig

Mit der Trauer umzugehen sei für alle Seiten schwierig. Da ist die Unsicherheit der Freunde und Bekannten, die oft nicht wüssten, was sie sagen sollen bei einer ersten Begegnung nach einem tragischen Unglück beispielsweise. „Authentisch sein“, rät Regina Krautwig. „Ruhig die Unsicherheit zugeben, aber vor einer Umarmung vielleicht erst einmal fragen, ob das in Ordnung ist.“ (Lesen Sie auch: Trauerbegleitung im Ostallgäu: Hospizverein bietet Trauergehen an)

Sechs Not-Wendigkeiten der Trauer

Krautwig spricht von den sechs „Not-Wendigkeiten“ der Trauer. „Es wendet die Not, wenn ich die Realität anerkenne und mich damit auseinander setze, es wendet die Not, wenn ich den Schmerz annehme und ihn durchlebe, es wendet die Not, wenn ich mich mit Erinnerungen beschäftige auch wenn sie schmerzlich sind.“ Mancher entwickle eine Art neue Identität durch einen schmerzlichen Trauerfall, mancher forsche nach einem Sinn des Ganzen. Es wende auch die Not, „sich Unterstützung zu holen, denn wir müssen nicht alles alleine schaffen“, sagt Krautwig. Die Trauer werde nie vergehen, „aber sie wird leichter werden, wenn ich mich ihr stelle und mich damit auseinandersetze, aber alles im eigenen Tempo und zu seiner Zeit, die jeder braucht.“

Menschen wieder ins Leben führen

Ziel des Trauercafés und der Gruppen sei es „die Menschen wieder ins Leben zu führen“. Am Alltag wieder teilnehmen, das könnten sich manche überhaupt nicht vorstellen nach einem schmerzhaften Verlust. Aber im Café würden sie „sehen, dass das Leben wieder möglich ist“, sagt Hagen und spricht von den Gefühlen, die manche Trauernde schwer belasten. Da sei das Gefühl, gemieden zu werden. Es heiße zwar oft, „ruf an, wenn ich etwas für dich tun kann, aber manch einem Menschen in Trauer fehlt dazu die Kraft“, sagt Hagen. Das viele Alleinsein werde oft als Schwere empfunden.

"Im Alltag funktionieren"

Manche würden trotz innerer Trauer im Alltag „funktionieren“. Aber im Trauercafé dürften sie auch mal laut weinen, schreien, verzweifelt sein. „Alle Gefühle sind erlaubt“, sagt Krautwig. Ihr ist es ein Herzensanliegen, Trauernde zu begleiten. Auch sie habe als junge Frau ihre Mutter verloren „und ein paar Jahre später meinen Vater“. Jeder sollte mit dem Bewusstsein leben, dass das Leben endlich ist und dass es darin immer wieder Verluste (gleich welcher Art) gibt. Traurig zu sein, gehöre genauso zum Leben wie lieben und lachen. Weitere Infos unter www.trauergruppe.de/immenstadt