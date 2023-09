Haus mit zwölf neuen Wohnungen im Kleinwalsertal geplant

Mit der Vorarlberger Wohnungsgesellschaft will die Gemeinde das Projekt umsetzen. Doch es gibt Kritik an der viergeschossigen Bauweise.

10.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Gleich zwei Projekte sollen im Kleinwalsertal umgesetzt werden, um bezahlbaren Wohnraum für Einheimische zu schaffen. Beide Vorhaben will die Gemeinde mit der Vorarlberger gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft (Vogewosi) umsetzen. Rund 20 neue Wohnungen sollen in Unterwestegg geschaffen werden. Ein weiteres Projekt mit zwölf neuen Wohneinheiten ist in der Engelbert-Kessler-Straße in Riezlern geplant. Beide Vorhaben sollten ursprünglich noch im Jahr 2023 umgesetzt werden. Doch noch laufen die Planungen. Das Vorhaben in der Engelbert-Kessler-Straße sorgte jetzt für Diskussionen im Gemeinderat. Denn das Gebäude soll vier- statt wie ursprünglich geplant dreistöckig errichtet werden.

Weil für das Grundstück an der Engelbert-Kessler-Straße aber eine Höchstgeschosszahl von drei Stockwerken gilt, hatte die Vogewosi eine Ausnahmegenehmigung für die Wohnanlage in Riezlern beantragt. Geplant ein quadratischer Baukörper mit zwölf Wohneinheiten mit Parkplätzen und Spielflächen für Kinder. (Lesen Sie auch: Neubau soll "Alte Schwendebrücke" im Kleinwalsertal ersetzen)

Nachbarn lehnen Höhe des Hauses in Riezlern ab

Die vierstöckige Bauweise stößt aber nicht nur bei den Nachbarn auf Ablehnung, auch in der Gemeindevertretung gab es kritische Stimmen: „Mit dem vierten Stock entsteht ein zu wuchtiges, zwölf Meter hohes Gebäude“, sagte Daniela Schwendiger (Walser Liste, WL). „Es ist nicht die richtige Lösung an der Stelle, sagte Reinhard Fritz (WL). Er kritisierte die Bauweise, die im Erdgeschoss Parkplätze und Kellerräume vorsieht: Das ist der schönste Platz für Wohnungen – das sollten wir nicht für Autos und Müll hergeben.“ Er schlug vor, das Gebäude mit Keller zu errichten. Karl Schuster (WL) trat für den Bau einer Tiefgarage ein. Vize-Bürgermeister Franz Türtscher (OBL) widersprach: „Mit zwölf Wohneinheiten rechnet sich eine Tiefgarage nicht.“ Türtscher forderte, die Gelegenheit durch die Vogewosi zu nutzen: „Das ist unsere letzte Chance, so ein Projekt zu bekommen.“

Bürgermeister: Bedarf an Wohnungen im Kleinwalsertal hoch

Der Raumplanungsausschuss hatte der Gemeindevertretung empfohlen, die Ausnahmegenehmigung zu befürworten. Der Bedarf an Wohnungen sei hoch und die Schaffung von gemeinnützigem Wohnraum im Entwurf für den Räumlichen Entwicklungsplan der Gemeinde (REP) als eigenes Ziel formuliert. Die verdichtete viergeschossige Bauweise sei als „Punktschluss“ zur bestehenden Bebauung städtebaulich vertretbar“, erklärten die Ausschussmitglieder. Die freizuhaltenden Grünräume und Blickbeziehungen würden durch das Bauvorhaben nicht negativ berührt.

Kleinwalsertaler Gemeindevertretung stimmt mehrheitlich für Ausnahmegenehmigung

„Der Bedarf an Wohnraum ist groß“, bestätigte auch Bürgermeister Andi Haid und wies auf die große Bedeutung der Pläne für die Gemeinde hin. „Wir brauchen auch bezahlbare Wohnungen, wenn die Preise im Tal steigen. Deswegen ist es wichtig, dass das Projekt kommt.“ In die gleiche Kerbe schlug auch Miriam Kosmis (Offene Bürgerliste, OBL): „Wir brauchen den Wohnraum und können es uns nicht leisten, dass das Projekt nicht kommt.“ Auch Joachim Müller (OBL) sprach sich für die Pläne aus: „Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Gebäude höher werden“, sagte Müller. „Wenn wir keinen Platz haben, müssen wir in die Höhe bauen.“ Bürgermeister Haid verwies auf die Wohnungsnot im Kleinwalsertal. „Ich wäre froh, wenn wir nur drei Stockwerke brauchen würden, aber die Situation ist leider eine andere.“ Neben der Gestaltung sollten wir deshalb auch die Wohnungsnot berücksichtigen. Dieser Argumentation schloss sich eine Mehrheit an. Mit 15 gegen 8 Stimmen votierten die Gemeindevertreter dafür, die Ausnahmegenehmigung zu erteilen.

