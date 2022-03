Ferienwohnungen boomen, Einheimische leiden: Gibt es eine Wohnungsnot im Oberallgäu?

Wohnungen im Oberallgäu sind heiß begehrt. Viele Hausbesitzer bieten lieber Ferienwohnungen an – zulasten der heimischen Bevölkerung. Doch ist das wirklich so?

05.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Immer mehr Menschen bieten ihre Eigentums- oder Zweitwohnung im Oberallgäu als Feriendomizil an, sodass Einheimische keinen Wohnraum finden. Das findet jedenfalls der Sonthofer Svenn Pabst, der dieses Phänomen in der Kreisstadt beobachtet. Für die Eigentümer sei es lukrativer, eine Ferienwohnung anzubieten und mehr Einnahmen zu generieren. Zudem gebe es viele leer stehende Zweitwohnungen in der Region. „Dadurch entstehen Geisterstädte ohne Vereinsleben, weil junge Familien vertrieben werden, die einer Stadt erst Leben verleihen“, bedauert der 30-Jährige.