Ein ärgerliches Missgeschick ist einem Urlauber in Bad Hindelang passiert: Er verwechselte Vor- und Rückwärtsgang und rutschte in einen Bach.

26.07.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Ein Missgeschick in Bad Hindelang hat für einen Rentner ziemlich teuere Folgen. Wie die Polizei berichtet wollte der 85-jährige Urlauber mit seinem Wohnmobil rückwärts aus einem Stellplatz ausparken. Dabei schaltete er jedoch versehentich statt in den Rückwärtsgang in den Vorwärtsgang.

Wohnmobil rutscht vorwärts in den Bach - Schaden von 8000 Euro

Das Wohnmobil fuhr ein Stück vorwärts. Dabei kamen die Vorderräder über die Parkfläche hinaus und das Fahrzeug rutschte mit der Front in den Bach in Bad Hindelang.

Der Fahrer konnte sich mit Hilfe Umstehender selbstständig aus dem Wohnmobil befreien. Das Fahrzeug musste jedoch mit einem Kran aus dem Bach gehoben werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.

