Eine Turnhalle in einem Dorf wird vorbereitet, um Geflüchtete aufzunehmen. Warum das Landratsamt derzeit zu Geldspenden an große Hilfsorganisationen rät.

03.03.2022 | Stand: 18:45 Uhr

Am Donnerstag war noch nicht klar, wann der erste Transport mit Geflüchteten aus der Ukraine im Oberallgäu eintrifft. Eine Turnhalle in einem Dorf sollte erste Anlaufstelle sein. Geplant war laut einer Meldung des Landratsamts dort „einzelne Parzellen für vier bis fünf Personen einzurichten. So entstehe für die ersten Tage eine private und geschützte Atmosphäre“. Danach aber sei das Amt auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen: Mietwohnungen für Ukraine-Flüchtlinge sind gefragt.