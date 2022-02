Für das Großprojekt an der B308 will das SWW Oberallgäu die Situation bei den Stellplätzen verbessern. Wann das Parkhaus gebaut werden könnte und auf Kritik stößt.

11.02.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Sonthofen Schritt für Schritt kommen die Arbeiten für das neue Goethe-Quartier in Sonthofen voran. 160 neue Wohnungen sollen im Rahmen des Großprojekts „Goethe+“ in den nächsten Jahren entstehen. Gleichzeitig will das Sozial-Wirtschafts-Werk (SWW) Oberallgäu die Parksituation deutlich verbessern, berichteten Geschäftsführer Martin Kaiser und Projektleiterin Laura Haas am Donnerstagabend im Bauausschuss. Deshalb soll ein Parkhaus entlang der B308 im Nordwesten des Areals gebaut werden.