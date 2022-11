In einigen Gemeinden im Oberallgäu entstehen derzeit Wohnungen. Auch Bauplätze stehen zur Verfügung. Welche Projekte gibt es und was ist noch in Planung?

18.11.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Wohnraum im südlichen Oberallgäu ist trotz hoher Preise weiter begehrt. Das ist auch in den Städten und Gemeinden bekannt, weshalb die Verantwortlichen auch versuchen, neuen Wohnraum zu schaffen. Wir haben die Rathäuser um eine Übersicht der Projekte in ihren Orten gebeten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.