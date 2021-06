Badebetrieb im Sonthofer Wonnemar startet wohl erst im August

Nach den Corona-Lockerungen dürfen Bäder wieder öffnen. Doch im Wonnemar Sonthofen dauert das noch.

17.06.2021 | Stand: 16:41 Uhr

Wann öffnet das Sonthofer Erlebnisbad Wonnemar wieder? Diese Frage blieb am Montagabend im Haupt- und Finanzausschuss unbeantwortet. Stephan Distel, Bereichsleiter Marketing beim neuen Eigentümer des Wonnemars, der AIM Spa Deutschland Betreiber GmbH, liefert auf Nachfrage unserer Redaktion die Antwort: „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Wiedereröffnung des Wonnemars. Derzeit gehen wir davon aus, im Zeitraum Anfang/Mitte August den Betrieb wieder aufnehmen zu können.“ (Lesen Sie auch: Wonnemar in Sonthofen: Hotel soll Erlebnisbad ergänzen)

Wonnemar Sonthofen: Keine genaue Planbarkeit möglich

Ein früherer Termin sei nicht geplant gewesen. Wegen der andauernden Pandemie und der erst kürzlich geltenden und kommunizierten Lockerungen für Hallenbäder und Saunen sei keine genauere Planbarkeit möglich gewesen.

Ein Bad, das sieben Monate im Winterschlaf war, müsse „sehr behutsam“ wieder hochgefahren werden, sonst gebe es Schwierigkeiten mit dem Bauwerk, ergänzt Distel: „Die größte Herausforderung besteht jedoch aktuell darin, sowohl Fachfirmen als auch Baumaterial überhaupt zu bekommen. Gute Firmen haben volle Auftragsbücher und dementsprechend ergeben sich lange Wartezeiten.“

