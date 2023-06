Yoga-Woche in Oberstaufen - durchatmen, auftanken und genießen

Bei der Yoga-Woche in Oberstaufen sind Schauspieler Ralf Bauer und Moderatorin sowie Yoga-Expertin Kerstin Linnartz dabei. Welche Angebote es gibt.

03.06.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Nachdem die erste Yoga-Woche von Oberstaufen Tourismus mit Schauspieler Ralf Bauer im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war, gibt es vom 16. bis 18. Juni nun die zweite Auflage. Dieses Mal mit Yoga-Expertin, Coachin und TV-Moderatorin Kerstin Linnartz. Das schreibt die Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH in einer Pressemitteilung.

Das sogenannte „Yoga-Retreat“ – also der Rückzug aus dem Alltag mit voller Konzentration auf Yoga – startet am Freitag, 16. Juni, nach einem gemeinsamen Abendessen mit einer ersten geführten Meditation. Am Samstag beginnen die Teilnehmer mit einer ruhigen „Hatha“-Yogaklasse inklusive kurzer Meditation und einer „Pranayama“-Atemübung. Nach einem Spaziergang oder Ortsbummel wartet die dritte Einheit des „Retreats“: Eine Yoga-Session, die mit „Ashtanga“-Elementen beginnt und in einer tiefen, geführten Entspannung endet. Der Abend wird mit dem Dinner und anschließender Lesung von Kerstin Linnartz aus ihren Büchern und Tee-Zeremonie ihrer speziellen „Chakra-Tees“ abgeschlossen.

Yoga-Woche in Oberstaufen mit Schauspieler Ralf Bauer

Am Sonntag geht es um 6 Uhr morgens mit der Bahn auf den Hochgrat. Auf 1700 Metern merkt man schnell, warum sich das frühe Aufstehen gelohnt hat. Mit dem Sonnenaufgang startet die Morgenmeditation mit kraftspendenden Atemtechniken auf der Terrasse der Bergstation. Nach der abschließenden Yoga-Einheit werden die Teilnehmer mit einem „Guten-Morgen-Frühstück“ mit herrlichem Ausblick auf die Allgäuer Alpen, den Bodensee sowie die Schweizer-, Vorarlberger- und Lechtaler Alpen belohnt.

Das geschlossene und exklusive „Retreat“ ist für insgesamt 395 Euro pro Person buchbar. Die Unterkunft ist frei wählbar und nicht im Preis enthalten.

Im Anschluss an das „Retreat“ kommt auch Ralf Bauer erneut nach Oberstaufen und lädt zu mehreren offenen Yogastunden ein. Vom 20. bis 22. Juni gibt der Schauspieler und passionierte Yogi („Gegen den Wind“) Einblicke in die Lehren und Zeremonien des tibetischen Heilyogas. Unter anderem leitet Bauer am 21. Juni, dem internationalen Tag des Yogas, 108 Sonnengrüße an – 108 ist eine spirituell heilige Zahl im Hinduismus und Buddhismus. Die Einheiten sind teils kostenfrei, teils kostenpflichtig und komplett unabhängig buchbar.

Den ganzen Sommer über gibt es Yoga-Angebote

Auch den weiteren Sommer über ist Yoga ein Teil des Oberstaufener Veranstaltungsprogramms: Für einen energievollen Start in den Tag bietet Yoga-Lehrerin Anja Tietz bei gutem Wetter ab Montag, 26. Juni, bis einschließlich Freitag, 4. August, an fünf Tagen wöchentlich kostenfreies „Sunrise Yoga“ im Oberstaufen Park an.

Informationen und Buchung zu allen Angeboten sowie Impressionen des „Yoga-Retreats“ vom vergangenen Jahr finden Interessierte unter www.oberstaufen.de/yoga

