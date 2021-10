Zähes Ringen um Mountainbike-Strecken in Sonthofen

Viele Routen scheitern am Widerstand von Grundeigentümern. Die Kommune wäre sogar bereit, die Haftung zu übernehmen. Der Radtourismus ist dennoch im Aufwind.

19.10.2021 | Stand: 18:48 Uhr

Auf dem Weg zur „Radstadt“ hat Sonthofen bereits einige Etappen zurückgelegt. Eine Fahrradstraße wurde ausgewiesen, das Wegenetz verbessert und die Kreisstadt darf sich „fahrradfreundliche Kommune“ nennen. Nur die Initiative, verschiedene Mountainbike-Strecken in Sonthofen auszuweisen, scheiterte bisher am Widerstand der Grundeigentümer. Jetzt wurde im Tourismusausschuss erneut über das Problem diskutiert. Insgesamt zog Tourismuschefin Birgit Schrott eine positive Bilanz, der Übernachtungs- und Gästezahlen in der vergangenen Sommersaison. Aber auch in der Kreisstadt hat der Fremdenverkehr unter der Krise gelitten, erklärt Schrott. „Den Tourismus hat es stark mitgenommen.“