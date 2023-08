So unterstützt das IPI Sonthofen den Federnspezialisten Röhrs

Das IPI Sonthofen arbeitet mit Sprungfederanbieter Röhrs an zwei Projekten in der Produktion. So sollen die Mitarbeiter entlastet werden.

22.08.2023 | Stand: 12:15 Uhr

Das Institut für Produktion und Informatik (IPI) der Hochschule Kempten in Sonthofen begleitet mittelständische Unternehmen im Oberallgäu auf dem Weg in die digitale Zukunft. Das Ziel sei, die Betriebe zu befähigen, „neue digitale Technologien für sich nutzbar zu machen, um sich zukunftssicher aufzustellen“, erklären Professor Bernd Lüdemann-Ravit und Professor Frieder Heieck. Die beiden Ingenieure leiten das IPI. Einer ihrer Kunden der ersten Stunde ist die Dr. Werner Röhrs GmbH & Co KG aus Sonthofen. Bei zwei Projekten arbeiten IPI und Röhrs zusammen und ziehen jetzt eine Zwischenbilanz.

