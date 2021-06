Zeitenwende in Sonthofen: So wollen die Basketballer die Jugend locken

Der TSV tastet sich zurück in den „normalen“ Betrieb. Abteilungsleiter Barabas forciert Engagement für den Nachwuchs und rüstet dafür sogar die Halle auf.

20.06.2021 | Stand: 17:45 Uhr

Es wird Zeit, dass sich was tut – „vor allem an der Basis“, sagt Torsten Barabas. Und der Abteilungsleiter der Basketballer des TSV Sonthofen denkt dabei zweigleisig. Als Teamsportart, die vom Körperkontakt lebt und noch dazu in der Halle gespielt wird, stehen die Basketballer in Zeiten der Corona-Pandemie „am Ende der Nahrungskette“, sagt der 45-jährige Barabas. „Umso mehr freut es mich, dass es endlich wieder losgeht.“ Im Oktober des vergangenen Jahres bestritt die Herrenmannschaft der Kreisstädter ihr bisher letztes Punktespiel in der Oberliga, seitdem ruht das orangene Leder. Wobei die Wiederaufnahme des Spielbetriebs für Barabas eher zweitrangig ist.

„Hauptsache ist, dass wir uns wieder bewegen und wieder Sport treiben dürfen“, betont der Sonthofer. Mit Videos im Wohnzimmer könne man zwar viel auffangen, nicht aber eine reale Trainingseinheit gleichwertig ersetzen. Und um den Aktiven genau diese nach der langen Zwangspause bieten zu können, haben die Basketballer des TSV in der jüngsten Vergangenheit „Gas gegeben“. In den vergangenen zwei Wochen haben die Verantwortlichen „versucht, die Glaskugel auszupacken“, sagt Barabas lachend. „Wir haben uns in einer sechsköpfigen Orga-Gruppe zusammengesetzt und geschaut, was wann wieder für uns möglich ist.“

Hygienekonzept beim TSV Sonthofen schon im ersten Lockdown

Mit der Grundlage des im ersten Lockdown ausgearbeiteten Hygienekonzepts, das damals schon auf situationsabhängige Praktikabilität hin ausgetüftelt wurde, hat Barabas sein Team auf verschiedene Situationen vorbereitet, um entsprechend schneller startklar zu sein, sobald die Ampel auf grün schaltet. Und die detaillierte Vorbereitung hat sich gelohnt: Sowohl die Herren als auch die Junioren haben ihren Trainingsbetrieb in der vergangenen Woche wieder aufgenommen – allerdings noch nicht in vollem Umfang. „Vorsicht ist für mich das oberste Prinzip. Laut der bestehenden Vorgaben sollte man Körperkontakt, soweit möglich, vermeiden“, erklärt Torsten Barabas.

Der Abteilungsleiter ist sich darüber im Klaren, dass sich in diese Formulierung viel hineininterpretieren lässt. „Doch das Virus ist nicht aus der Welt, deshalb wollen wir uns langsam vorantasten, um das richtige Gefühl im Umgang mit den angebrachten Hygienemaßnahmen zu bekommen und den Trainingsbetrieb mit Augenmaß anzupassen“, ergänzt Barabas. Daher wurde in den ersten Einheiten bisher auf Körperkontakt verzichtet. Wie Barabas schmunzelnd ergänzt, „gibt es für die Trainer durchaus andere Möglichkeiten, die Sportler zum Schwitzen zu bringen.“

Im Erwachsenenbereich setzt er, obwohl es bei einer Inzidenz unter 50 nicht mehr vorgeschrieben ist, weiterhin auf Schnelltests vor Ort unter Aufsicht des jeweiligen Übungsleiters oder in Testzentren. Beim Nachwuchs lassen sich die Trainer die von der Schule ausgestellten Testausweise zeigen. Das Lüftungskonzept lässt sich in der Sporthalle des Gymnasiums gut umsetzen – in der Kabine gibt es markierte Sitzplätze und in den Duschen sorgen Absperrungen für die Einhaltung des Abstandes.

Torsten Barabas: „Kinder mussten zurückstecken“

Hauptaugenmerk der Sonthofer Korbjäger liegt nach der Corona-Pause aber mehr denn je auf Kindern und Jugendlichen. „Es wird Zeit, dass jeder etwas dafür tut, damit die Kinder wieder Spaß haben“, sagt Barabas. „Denn sie haben am meisten zurückstecken müssen und haben es verdient, dass sie alle wieder ihren Sport machen dürfen.“

Beim Sonthofer Nachwuchs herrsche „Freude ohne Ende“ über die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs. Sorge, dass die Jugend nach der langen Zwangspause nicht mehr an die Körbe zurückkehrt, hat er nicht. Denn Barabas, der selbst die U 12 und U 14 trainiert, kennt den Großteil der Kinder und Jugendlichen und weiß, wie viel Spaß ihnen der Sport bereitet. Ihnen eben diesen Wiedereinstieg zu ermöglichen, reicht dem 45-Jährigen allerdings noch nicht. Barabas möchte den Kids „mehr ermöglichen und vor allem auch schon den ganz Kleinen etwas bieten.“

Daher hat sich der Chef der Basketballer in der Pause darum bemüht, dass die Vorgabe des Verbandes, auf absenkbare Korbanlagen umzurüsten, umgesetzt wird – was dank der Unterstützung der Stadt Sonthofen auch geglückt ist. Die Bestellung von vier Korbanlagen ist raus, die Umrüstung soll im Sommer erfolgen, sodass zu Beginn des neuen Schuljahres alles bereit ist.

„Das ist ein echter Höhepunkt, schwärmt Barabas. „In Schwaben haben nur wenige Vereine überhaupt diese Umrüstung durchgeführt.“ Allein die normale Ringhöhe von 3,05 Meter sei für viele Kinder ein Hemmnis. „Selbst einige meiner U 12-Spieler taten sich bei dieser Höhe schwer. An die neuen Körbe, die auf 2,60 Meter absenkbar sind, kommt nun jedes Kind beim Wurf hin“, ergänzt Barabas. Diese Modifikationen in der Halle – zudem soll es in Sonthofen nach über 40 Jahren eine neue Anzeigetafel geben – ermöglicht dem Club, Kinder künftig früher an die Körbe zu holen und könnte dem Basketballnachwuchs etwa zwei Jahrgänge zusätzlich einbringen. Zehn Mini-Bälle tragen außerdem durch die für Kinder leichtere Greifbarkeit dazu bei, schon bei Grundschulkindern die Freude für die Korbjagd zu wecken.

Für den Weg dorthin hat Torsten Barabas schon einige Ideen. Bereits jetzt lotet er die Chancen für entsprechende Angebote in den Sommerferien aus. „Auch Projekttage für Grundschulen sind denkbar“, sagt Barabas. „Wir erleben neue Zeiten. Und wir gehen mit.“