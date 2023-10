Annäherung an einen geheimnisvollen Schriftsteller aus dem Allgäu

Biografin Carole Angier und ehemalige Mitschüler zeichnen bei einem Literaturabend in Sonthofen ein authentisches Bild des Schriftstellers W. G. Sebald.

27.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Auch wenn er nur seine Schulzeit in Sonthofen verbracht hat, vor allem in England lebte und wirkte, 2001 dort verstorben ist, hat W. G. Sebald Freunde in den Alpenstadt. Genießt Ansehen, besonderes Interesse an seinen literarischen Werken, seiner vielschichtigen, nicht unumstrittenen Person. Für die Veranstaltungsreihe „Sonthofen liest“ hat Bücher Greindl ein spannendes wie authentisches Portrait arrangiert: Biographin Carole Angier („Nach der Stille“), eigens aus dem Vereinten Königreich angereist, und zwei ehemalige Mitschüler lassen den „Max“, wie er sich im Freundeskreis rufen ließ, aufleben. Neues, Unbekanntes über den polarisierenden Schriftsteller für die vielen interessierten Gäste.

"Kein einfacher Mensch"

„Kein einfacher Mensch“ gibt Angier bei aller Bewunderung für ihn zu. „Einer der größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts“, zumindest nach ihrer Einschätzung. Ein Meister, Geschichten von „echten“ Menschen, meist jüdischer Herkunft, in literarische Figuren zu transformieren. Wie seinen Volksschullehrer Albrecht Müller in Paul Bereyter, dessen Lebenslauf W. G. Sebald in „Die Ausgewanderten“ erzählt. „Ohne um Erlaubnis gefragt zu haben“, merkt Angier an. Vita mit Fiktion verbunden. Beobachtungen und Schilderungen, die verbogen sind. Sebalds Geburtsort Wertach beispielsweise werde als furchterregend und düster, mit Nazimalereien an den Wänden dargestellt, was definitiv nicht den Tatsachen entsprochen habe.

Carole Angier, Biografin von W. G. Sebald. Bild: Christoph Pfister

Große Beliebtheit

Gleichwohl erfreuen sich W. G. Sebalds Bücher im englischsprachigen Raum großer Beliebtheit. Der altmodische Stil, „verschachtelte Sätze, die nie aufhören“, gelten dort als interessant, während sie hierzulande dem Autor Beliebtheit versagen, so ihre Erklärung zur divergenten Rezeption.

Der umgängliche "Max"

„Max“, so berichtet sein Freund Jürgen Kaeser, war indes umgänglich, heimatverbunden, hatte einen speziellen Humor. Der spiegelt sich in gut einem Dutzend Briefen. Es wird über Sauerkraut deftig, auf seine Weise geistvoll, gewitzelt. Sebald kritzelt darin mal randlos auf die gesamte Fläche des Papiers, pflegt dann wieder „ordentliches“ Schreiben.

Auf ganz andere Weise erinnerlich ist der Literat als elegant gekleideter Fahrgast mit auffällig kleinem Lederrucksack einem ehemaligen Gondelführer. Bei einem Besuch in der Stadtbücherei löst sich das Rätsel um den bis dato Unbekannten.

W. G. Sebald rückt an diesem gehaltvollen Abend, den Klassenkameradin Ursula Liebsch mit vorbereitet und sachkundig moderiert hat, ein Stück näher, wird menschlicher und bleibt doch ein geheimnisvoller Künstler.