Zentrale Kreuzung in Sonthofen ab Donnerstag erneut gesperrt: Wann der Verkehr wieder rollen kann

Erneut muss die Traube-Kreuzung in Sonthofen für den Verkehr gesperrt werden. Ab Donnerstagnachmittag geht nichts mehr. Wann die Sperrung endet.

10.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Arbeiten an der Traube-Kreuzung in Sonthofen sind in den letzten Zügen. Für den Endspurt muss der gesamte Bereich erneut vollgesperrt werden – und zwar ab Donnerstag, 11. November, 15 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 17. November, 17 Uhr.

Arbeiten im übrigen Straßenbereich sowie Markierungen in Sonthofen

Nachdem die Fahrbahndecke planmäßig in Ost-West-Richtung eingebaut wurde, stehen noch Arbeiten im übrigen Straßenbereich sowie die Markierungen an. Hier konnte die Verwaltung erreichen, dass die restlichen Maßnahmen gebündelt in Angriff genommen werden. So soll die Kreuzung zügig wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zunächst wird am kommenden Freitag die Fahrbahndecke in den Randbereichen der Kreuzung eingebaut. Anfang der neuen Woche folgen dann die Markierungsarbeiten.

Lesen Sie auch:

Vollsperrung: Baustelle in Sonthofen stellt Geschäftsleute vor eine Geduldsprobe

Über 350 Jahre alter Brauerei-Gasthof in Sonthofen wird umgebaut

Lesen Sie auch