Zentrum Brandschutz: CSU Sonthofen setzt sich für Erhalt ein

Innerhalb der Bundeswehr wird derzeit überlegt, das Zentrum Brandschutz aus Sonthofen abzuziehen. Die örtliche CSU setzt sich für den Erhalt ein.

22.11.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Mit einem Brief haben sich der CSU-Ortsverband Sonthofen und die Stadtratsfraktion an den geschäftsführenden Bundesminister Gerd Müller und die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann gewandt, um einen offenbar geplanten Abzug des Zentrums Brandschutz in Sonthofen zu verhindern. In dem Schreiben bitten Ortsvorsitzender Florian Schwarz und Fraktionsvorsitzender Josef Zengerle die Bundespolitiker, sich für einen langfristigen Erhalt des Zentrums Brandschutz in Sonthofen einzusetzen. Wittmann hat bereits Kontakt aufgenommen mit dem zuständigen Staatssekretär und will sich für den Erhalt der Einrichtung in Sonthofen einsetzen, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

CSU-Ortsvorsitzender: Abzug "wäre eine Schwächung des Bundeswehrstandortes in Sonthofen"

Das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr in Bonn plant, das Zentrum Brandschutz bis 2024 in Sonthofen aufzulösen und an andere Orte in der Bundesrepublik zu verlagern. Das „wäre eine Schwächung des Bundeswehrstandortes in Sonthofen“, sagt Schwarz. Seit der teuren Sanierung der Generaloberst-Beck-Kaserne sind die beiden Kommunalpolitiker davon ausgegangen, dass der Bundeswehrstandort in Sonthofen eher gestärkt und ausgebaut wird. Von der Verlagerung des Zentrums Brandschutz wären bis zu 120 Mitarbeiter betroffen, darunter Feuerwehrbeamte, Soldaten und zivile Angestellte. „Wir wollen uns für den Erhalt des Zentrums Brandschutz einsetzen, weil viele Mitarbeiter in Sonthofen bleiben wollen“, sagt Zengerle. Einige Mitarbeiter engagieren sich seit Jahren in mehreren örtlichen Vereinen.

Das Zentrum Brandschutz mit Direktion in Sonthofen ist zuständig für 3600 Feuerwehrbeamte deutschlandweit

Das Zentrum Brandschutz mit der Direktion in Sonthofen ist zuständig für 3600 Feuerwehrbeamte in ganz Deutschland. Die Einrichtung plant unter anderem den Personaleinsatz und betreibt ein Lage- sowie Führungszentrum für die Feuerwehrwachen.

