Zentrum Brandschutz in Sonthofen: Abgeordnete fordern Perspektive

21.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Bleibt das Zentrum für Brandschutz in der Sonthofer Generaloberst-Beck-Kaserne oder wird es an andere Standorte verlegt? Diese Frage ist nach wie vor ungeklärt – und bleibt es vorerst auch. Das hat das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Sitz in Bonn unserer Redaktion mitgeteilt. Oberallgäuer Abgeordnete drängen aber nun darauf, den Standort in Sonthofen zu erhalten.

Wie berichtet, plant die Leitung der Bonner Behörde offenbar, das Zentrum für Brandschutz bis 2024 in Sonthofen aufzulösen und an andere Orte zu verlagern. Die Direktion in Sonthofen ist zuständig für 3600 Feuerwehrbeamte in ganz Deutschland auf 58 Feuerwachen und vier Koordinierungsstellen in Ulm, Köln, Hamburg und Burg. Letztere sollen laut Mitteilung gestärkt und Aufgaben gebündelt werden. Dabei gehe es auch um eine „Straffung der Führungs-, Steuerungs- sowie Unterstützungsprozesse“. Nach Informationen unserer Redaktion stößt das Vorhaben, Teile oder gar die gesamte Direktion abzuziehen, bei den Verantwortlichen der Bundeswehr in Sonthofen auf Widerstand. Ulrike Hauröder-Strüning, Präsidentin des Bundesamtes in Bonn, will laut Mitteilung „zeitgerecht Gespräche mit allen Beteiligten“ führen. „Sollten sich Änderungen abzeichnen, werden auch die Interessen des Personals umfassend berücksichtigt.“ Eine endgültige Entscheidung, wie es für die 120 Mitarbeiter weitergeht, sei noch nicht getroffen worden.

Thomae: "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir auch fraktionsübergreifend eng zusammenarbeiten"

Hauröder-Strüning hat nach Angaben des Bundesamtes bereits Anfang des Monats die Bundestagsabgeordneten Stephan Thomae (FDP) und Mechthilde Wittmann (CSU) über den Stand der Dinge informiert. Beide Abgeordneten haben sich nun auch ein Bild vor Ort gemacht und das Zentrum für Brandschutz besucht. „Für uns ist es selbstverständlich, dass wir auch fraktionsübergreifend, gerade bei so wichtigen Themen, die den Wahlkreis Oberallgäu betreffen, eng zusammenarbeiten“, betonte Thomae. Es stünden vor allem die Mitarbeiter im Fokus, die ihren Lebensmittelpunkt im Allgäu aufgebaut hätten. „Aber auch die Sinnhaftigkeit von möglichen strukturellen Änderungen muss hinterfragt werden“, ergänzte Thomae. Es werde alles daran gesetzt, das Brandschutzzentrum „möglichst in Gänze“ in Sonthofen zu erhalten.

Wittmann: Die Einrichtung in Sonthofen hat sich bewährt - "nur so können Synergien optimal genutzt werden"

Wittmann betonte, die Einrichtung in Sonthofen habe sich bewährt: „Nur so können Synergien optimal genutzt werden.“ Bekanntlich wird an der Schule zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Kampfstoffe, die ebenfalls in Sonthofen angesiedelt ist, auch ein Großteil der Feuerwehrleute der Bundeswehr ausgebildet. „Das Argument, dass vor allem Fachkräfte im Bereich des Brandschutzes fehlen, ist für uns vor Ort mit einem Fragezeichen zu versehen, denn dieser ist im gesamten Land zu verzeichnen“, sagte Wittmann weiter. Vielmehr sei gerade das Allgäu eine attraktive Region und „hat im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands viel zu bieten“.

Bürgermeister: "Wir werden nicht locker lassen und nun weitere Gespräche mit den Entscheidern suchen und einfordern"

Bürgermeister Christian Wilhelm, der bei dem Besuch mit dabei war, betonte bei dem Treffen: Um eine gute Lösung für die Mitarbeiter zu erzielen, „werden wir nicht locker lassen und nun weitere Gespräche mit den Entscheidern suchen und einfordern“. Wichtig sei es, „die Beschäftigten nicht länger im Ungewissen“ zu lassen und sich „mit aller Kraft für den Erhalt des Standorts einzusetzen“.

