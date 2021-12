Zentrum Brandschutz: SPD-Bundestagsabgeordneter fordert Fortbestand, CSU Sonthofen will gemeinsame Erklärung des Stadtrates

Die Zukunft des Zentrums Brandschutz in Sonthofen ist ungewiss. Nun fordert ein SPD-Bundestagsabgeordneter den Erhalt. CSU Sonthofen will Stadtrat-Resolution.

02.12.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die Zukunft des Zentrums Brandschutz auf dem Gelände der Generaloberst-Beck-Kaserne in Sonthofen beschäftigt immer mehr Bundestagsabgeordnete. Nach Mechthilde Wittmann ( CSU) meldet sich nun Christoph Schmid aus dem Wahlkreis Donau-Ries, der neue SPD-Betreuungsabgeordnete für das Oberallgäu ist. Nach einem Gespräch mit dem Sonthofer Bürgermeister Christian Wilhelm will Schmid erreichen, dass die Einrichtung in Sonthofen bleibt. „Hier wurden zahlreiche Bundeswehr-Feuerwehren erstmals unter einheitlicher Führung zusammengeführt und das Zentrum Brandschutz leistet wichtige Arbeit für die Bundeswehr.“ Für ihn sei es unverständlich, dass diese Einheit die extra für sie hergerichteten und sanierten Räumlichkeiten in der GOB-Kaserne eventuell verlassen soll.

SPD-Fraktionsvorsitzender Kubatschka: "Die Salamitaktik der letzten Jahre, bei der immer wieder Teile der Bundeswehr abgezogen wurden, muss beendet werden"

Gemeinsam mit der SPD-Bezirksvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr sowie Markus Kubatschka, dem Vorsitzenden der SPD Allgäu-Bodensee, will sich Schmid nun im Verteidigungsministerium für den Erhalt des Standorts einsetzen. Kubatschka, SPD-Fraktionsvorsitzender im Oberallgäuer Kreistag, fordert: „Die Salamitaktik der letzten Jahre, bei der immer wieder Teile der Bundeswehr abgezogen wurden, muss beendet werden.“

Bürgermeister: Mit Resolutionen des Stadtrates wurden keine "Wahnsinnseffekte" erzielt

Auch im Stadtrat wurde das Thema am Dienstagabend angesprochen. Florian Schwarz (CSU) forderte, eine Resolution im Stadtrat – also eine gemeinsame Erklärung aller Kommunalpolitiker – zu verfassen, die den Erhalt des Zentrums Brandschutz fordert. Die Verwaltung solle einen Entwurf dafür ausarbeiten. Wilhelm antwortete, dass er dies nochmals mit den Fraktionsführern besprechen wolle. Er ließ aber durchblicken, dass es aus seiner Sicht mehr Sinn mache, Druck über Bundestagsabgeordnete in Berlin auszuüben. Er sei schon seit Längerem mit Mechthilde Wittmann und ihrem Vorgänger, Dr. Gerd Müller, im Gespräch. Mit Resolutionen habe man in der Vergangenheit bei anderen Themen keinen „Wahnsinnseffekt“ erzielt.

