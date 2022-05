Zeugen gesucht: Plastik-Kuh in Altstädten schon wieder geklaut

Bereits zum zweiten Mal wurde in Altstädten bei Sonthofen ein Kuh-Skulptur geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

17.05.2022 | Stand: 14:24 Uhr

In Altstädten steht ein ein Meter großes Kalb aus Plastik zu Werbezwecken. Normalerweise. Denn die Plastik-Kuh wurde bereits in der Freinacht geklaut. Kurz darauf wurde die Skulptur auf einer Kuhweide gefunden und wieder in den Vorgarten der Besitzerin zurück gebracht. Die Skulptur hat einen Wert von 500 Euro.

Wer kann Hinweise geben?

Wie die Polizei berichtet, wurde die Plastik-Kuh am vergangenen Wochenende erneut entwendet. "Da die Figur fest im Boden verschraubt war, dauerte es vermutlich einige Zeit, um es abzumontieren", heißt es im Polizeibericht. Da der Garten direkt an der Hauptstraße liegt, erhofft sich die Polizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, wer die Kuh-Skulptur geklaut haben könnte.