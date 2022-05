Zoff am Spielfeld: Darum kam es beim TC Fischen zum Streit

Die Landesliga-Damen 30 des TC Fischen unterliegen dem TC Wemding hauchdünn mit 4:5. In einem Duell kommt es zu hitzigen Diskussionen.

Es ist eine hauchdünne Niederlage – und eine mit bitterem Beigeschmack. Die Tennis-Damen 30 des TC Fischen unterlagen im zweiten Heimspiel der Landesliga-Saison dem TC Wemding mit 4:5 – dabei kam es im Rahmen eines Einzelmatches zu nervenaufreibenden Szenen und zu emotionsgeladenen Diskussionen wegen vermeintlicher Fehlentscheidungen einer Wemdinger Spielerin.

Fischens Top Drei schwächeln in den Einzeln

Zunächst allerdings schwächelten die drei leistungsstärksten Spielerinnen der Fischinger Damen. Auf den Positionen eins bis drei konnte das Trio Isabel Müller, Sabine Walker und Susanne Riesch die Hoffnungen nicht erfüllen und unterlag jeweils klar in zwei Sätzen: Müller mit 2:6 und 2:6, Walker mit 3:6 und 3:6 sowie Riesch mit 3:6 und 2:6.

Ganz anders zeigten sich die Spielverläufe in der hinteren Hälfte des Feldes: Souverän und in ihrer gewohnten Leistungsstärke holte Franziska Widenmayer mit ihrem Sieg beim 6:1 und 6:1 einmal mehr den ersten wichtigen Punkt für Fischen. Auf Position fünf machte es Judith Striegel spannend. Nach einem hart umkämpften ersten Satz, den Striegel im Tie-Break mit 14:12 für sich entschied, zwang sie ihre Gegnerin in die Knie und gewann den zweiten Satz deutlich mit 6:0.

Heiße Diskussionen im Tie-Break

Im Einzel von Katharina Maetzler an Position sechs kam es letztlich zur erwähnten Schlüsselphase des Spiels. Sichtlich nervenaufreibend für die Zuschauer verlief das Einzel von Maetzler gegen die Nummer sechs Wemdings, Johanna Agne. Nach dem ersten Satz ging die Fischingerin noch souverän mit 6:2 in Führung. Im zweiten Satz holte die Gegnerin jedoch auf und es ging in den Tie-Break, den Maetzler knapp beim 6:7 verlor. Das Match musste nun im Champions-Tie-Break ausgetragen werden.

In dieser zentralen Phase häuften sich Szenen, in denen Entscheidungen der Wemdingerin vom Platzrand aus offenkundig anders entschieden worden wären.

Oberschiedsrichterin Barbi Sauter greift ein

Nachdem diese Auffälligkeiten sich mehrten, mischte sich bei einer weiteren zweifelhaften Ballentscheidung im Champions-Tiebreak Oberschiedsrichterin Barbi Sauter ein und forderte die Wemdingerin auf, ihr den Ballabdruck des ausgegebenen Balls zu zeigen. Zur Erklärung: Nach den Vorgaben des Bayerischen Tennisverbands muss ein Spieler in der Lage sein, den Ballabdruck aufzeigen zu können, wenn er zuvor einen „Ausruf“ getätigt hat.

Auf Anhieb konnte die Gäste-Spielerin keinen Abdruck ausmachen und deutete nach längerem Suchen auf einen Abdruck, der im „Aus“ lag. Ob der Satzball im zweiten Durchgang von Maetzler wirklich jenseits der Linie lag, und ob dieses Durcheinander die Fischingerin aus dem Konzept brachte, bleibt Spekulation. Für die Fischinger Damen jedenfalls war die knappe Niederlage von Maetzler im Champions-Tie-Break mit 11:13 nur schwer hinzunehmen.

Für die Gesamtbilanz bedeute dies zudem, dass die Damen 30 des TC Fischen nach den Einzeln mit 2:4 im Hintertreffen lagen. Drei Doppel zu gewinnen, war im Anschluss aufgrund der stärkeren Spielerinnen auf der ersten und zweiten Position fast unmöglich. Der Gewinn von zwei Doppeln war das Ziel, und damit so viele Punkte wie möglich zu erspielen.

Fischen entschied sich, Maetzler durch Ramona Sauter zu ersetzen und gingen in folgende Doppel: Im „Einser-Doppel“ unterlagen Sabine Walker und Judith Striegel (0:6 und 2:6), dafür holten Müller/Sauter mit 6:2 und 6:3 sowie im „Dreier-Doppel“ Riesch und Widenmayer mit 6:2 und 6:2 zwei Zähler zum 4:5.

Damen 40 und Herren des TCF jubeln

Erfolgreicher waren die Damen 40 und die Herren des TC Fischen. Erneut ohne Satzverlust gewannen die Damen 40 mit 6:0 gegen den TC Sonthofen, wobei Fischen nur 15 Spielpunkte von insgesamt 87 abgegeben hat. Auch die Herren konnten jubeln: Mit 6:3 wiesen sie den TC Lindenberg in die Schranken. Nur fünf Matchpunkte hinter dem tabellenführenden TC Kempten II belegen die Fischinger Herren den zweiten Rang.