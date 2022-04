Zu wenige Prüftermine beim TÜV: Oberallgäuer Fahrschulen gehen auf die Barrikaden

Weil es zu wenige Termine für die praktische Prüfung gibt, warten viele unüblich lange auf ihre Führerscheine. Die Fahrschulen sind sauer auf den TÜV-Süd.

26.04.2022 | Stand: 11:47 Uhr

Die Fahrschulen in Kempten und dem Oberallgäu sind sauer auf den TÜV-Süd. Sie bekommen nach eigenen Angaben von der Organisation nicht mehr ausreichend Termine für praktische Fahrprüfungen zugewiesen. Das führe dazu, dass fertig ausgebildete Prüflinge ihren Führerschein nicht abschließen können und deren Eltern die Fahrschulen verbal angreifen.

„Die Stimmung ist mies und die Leute sind erbost“, sagt Axel Wagner, Sonthofer Kreisvorsitzender des Landesverbandes Bayerischer Fahrlehrer und Inhaber der Fahrschule von Bressensdorf, die in Immenstadt, Sonthofen und Oberstdorf vertreten ist. „Viele werfen uns vor, wir würden Kundschaft annehmen und sie nicht bedienen können. Aber wir sind hier nicht die Schuldigen.“

30 bis 50 Prozent aller Fahrprüfungen fallen aus

Etwa 30 bis 50 Prozent aller Prüfungen fallen laut Wagner derzeit aus. Zudem kommen nun immer mehr Prüflinge für den Motorradführerschein. „Die warten schon seit letztem Herbst und es staut sich immer weiter“, kritisiert Wagner.

Ähnlich sieht es bei Wolfgang Hammes, Chef von Wolfi´s Fahrschule, aus. Von 21 angemeldeten praktischen Prüfungen in den beiden Osterferienwochen bekam er die Zusage für sieben Prüfungen. „Die Eltern sind deswegen sauer auf uns Fahrschulen, obwohl das Problem nicht in unserer Hand liegt“, sagt auch der Kreisvorsitzende des bayerischen Fahrlehrerverbands für Kempten und den Altlandkreis.

Axel Wagner leitet die Fahrschule von Bressensdorf in Oberstdorf, Immenstadt und Sonthofen. Bild: Benjamin Liss

Die Verzögerung bedeute für sie Mehrkosten: Denn nach Angaben der Fahrlehrer ist es für die Prüflinge wichtig, bis kurz vor der Prüfung praktische Erfahrung zu sammeln, um dann erfolgreich zu bestehen. „Ist die Prüfung Wochen später, hat der Führerscheinanwärter also auch mehr praktische Fahrstunden zu bezahlen“, sagt Hammes. Und umso länger die Pause zwischen der letzten Fahrstunde und der praktischen Prüfung wird, desto höher sei auch die Durchfallquote, erklärt Axel Wagner.

Für die Fahrschulen selbst sei die Situation ebenfalls bedrohlich, sind sich die beiden einig. „Wir haben Umsatzeinbußen ohne Ende. Die Fahrlehrer müssen weiter bezahlt werden, aber die Fahrschüler zahlen die Abschlussrechnung erst nach bestandener Prüfung“, sagt Wagner. „Wir werden schlicht und ergreifend vom TÜV hängen gelassen“, formuliert es Hammes. Die beiden Kreisvorsitzenden der Region bestätigen, dass es bei den Fahrschulen in Kempten und im Oberallgäu nicht anders sei: „Wir sitzen alle im gleichen Boot. Der TÜV-Süd muss das Problem beheben. Wir melden ja nicht deutlich mehr Prüfungen als in den vergangenen Jahren.“

Wolfgang Hammes ist Kreisvorsitzender des bayerischen Fahrlehrerverbands für Kempten und den Altlandkreis. Bild: Anne-Sophie Schuhwerk

Dem TÜV-Süd seien die Probleme der Fahrschulen bekannt. „Derzeit gibt es Engpässe bei den praktischen Prüfungen. Auch uns hat die Omikron-Welle leider voll erwischt“, bestätigt Vincenzo Luca, Pressesprecher des TÜV-Süd. Unzählige Prüfer seien krankheitsbedingt ausgefallen. „Aber wir steuern gegen und setzen im Allgäu nun Prüfer aus dem Raum Augsburg ein“, sagt Luca. Weiter werden Sachverständige aus dem Bereich Technik abgezogen und für praktische Fahrprüfungen eingesetzt. „Wir bekommen das in den Griff und gehen davon aus, dass wir den Überhang an Fahrprüfungen in wenigen Monaten ausgeglichen haben“, sagt Luca.

Kritik am TÜV: "Es hätten viel früher mehr Prüfer eingestellt werden müssen"

Die Reaktion aus Augsburg komme viel zu spät, findet Axel Wagner: „Das war abzusehen. Es hätten viel früher mehr Prüfer eingestellt werden müssen.“ Eine weitere Möglichkeit, schneller Prüfungen anbieten zu können, sieht der Fahrlehrer darin, dass der TÜV-Süd sich allein auf die Fahrerlaubnis konzentriere und beispielsweise DEKRA, GÜS und GTÜ alle Hauptuntersuchung in den Werkstätten übernehmen. „Das könnte vorübergehend helfen.“

