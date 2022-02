Straße ins Oberstdorfer Stillachtal im Mai gesperrt

Die Lawinengalerie nahe der Fellhornbahn in Oberstdorf muss für 3,7 Mio. Euro erneuert werden. Das Bauwerk war bei einem Felssturz schwer beschädigt worden.

Die einzige Zufahrtsstraße ins Stillachtal wird vom 16. bis 21. Mai für eine Woche komplett gesperrt. Wie berichtet muss die südliche Lawinengalerie, die die Birgsauer Straße auch im Sommer vor Steinschlag schützt, neu gebaut werden. Während der Sperrung werden die Abbrucharbeiten durchgeführt. Eine Umleitungsstrecke soll über Schwand, Ringang und Faistenoy eingerichtet werden.

Die Fellhornbahn ist in der Zeit nicht in Betrieb. Die Pläne kosten 3,7 Millionen Euro und soll zwischen März und November umgesetzt werden. Einstimmig vergaben die Mitglieder des Oberstdorfer Bauausschusses jetzt den Auftrag für das Projekt.

Straße zur Fellhornbahn gesperrt

Das alte Bauwerk aus den 70er Jahren ist wie berichtet einsturzgefährdet. Bei einer regelmäßigen Prüfung aller Brückenbauwerke im Oberstdorfer Ortsgebiet hatte die südliche Galerie 2020 die Note „ungenügend“ erhalten. Weil die Schäden rapide voranschreiten, besteht laut Gemeinde dringender Sanierungsbedarf. Durch eindringendes Wasser und eine zu geringe Betondeckung über dem Stahl seien massive Schäden wie Risse und Abplatzungen entstanden. Zudem wurde das Dach der Galerie bei einem Felssturz im August 2019 stark beschädigt. Gesichert ist sie seitdem durch ein Schwerlastgerüst, für das jährlich Miete von 4300 Euro anfällt. Die Optionen Sanierung und Teilneubau waren 2020 geprüft worden. Ein wichtiges Kriterium war, dass das Tal durch den Neubau in der Bauphase einspurig mit Ampelregelung erreichbar bleibt.

Was passiert bei Steinschlag?

Nach der einwöchigen Sperrung zum Abriss Mitte Mai wird der Verkehr bis Ende Juni wieder am Baufeld vorbeigeleitet. Während die neuen Stützen installiert werden, können die Autos auf der eigentlichen Strecke die Baustelle passieren. Die neue Dachkonstruktion soll bei nächtlichen Sperrungen im August angebracht werden. „Ein Problem ist, dass die Galerie in der Bauphase als Schutz fehlt“, erklärte Projektleiter Armin Stöckle vom Oberstdorfer Bauamt jetzt im Ausschuss. Sollte es während der Arbeiten zu einem Steinschlag kommen, könnte die Straße verstopft werden. Dann müsste der Verkehr vom Fellhornparkplatz über die Umleitungsstrecke „entleert“ werden.

Hohe staatliche Zuschüsse für Projekt in Oberstdorf

Gemeinderat Bernhard Müller (CSU) hakte im Bauausschuss nach, wie hoch die Zuschüsse für das Projekt ausfallen werden. „Wir rechnen mit einer Förderung über 50 Prozent“, antwortete Stöckle. Daraufhin regte Michael Finger (Grüne/ÖDP) an, „möglichst schnell das zweite Bauwerk nachzuschieben, solange es die zweite Förderung noch gibt.“ Wenige Meter nördlich steht noch eine weitere Lawinengalerie, die zwar noch in einem besseren Zustand ist, aber wohl dennoch in den kommenden Jahren neu gebaut oder saniert werden muss.

