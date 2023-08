Zugewachsene Wege erhöhen im Oberallgäu die Zeckengefahr

Wanderpfade werden mittlerweile wegen der Artenvielfalt weniger ausgemäht. Damit nimmt das Risiko einer Erkrankung an FSME oder Borreliose zu.

31.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Gabriele Lauerwald hat bemerkt, dass Wander- und Spazierwege weniger ausgemäht werden. Kommunen, Behörden und Privatbesitzer würden die Gräser weit in die Wege hineinwachsen lassen. Dabei seien die Halme „aus eigener Erfahrung für Mensch und Tier absolut zeckengefährlich“, kritisiert die Immenstädterin. Der Grund für das Mähverhalten: „Wir wollen damit die Artenvielfalt in den Wiesen verbessern“, sagt beispielsweise Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner.

Deshalb werden die Wiesen erst später im Jahr gemäht, als das früher der Fall war. „Gräser sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Saat auszubringen, und die Blüten der Blumen helfen Bienen und anderen Insekten“, erläutert Sentner. Mit Sparzwängen habe das nichts zu tun, wie Lauerwald vermutet.

Ärzte und Wissenschaftler warnen

Dass die Gefahr gewachsen ist, sich von Zecken den FSME-Virus oder eine Borreliose einzufangen, davor warnen Ärzte und Wissenschaftler schon länger. „Die steigenden Durchschnittstemperaturen sorgen für mehr Ausbreitung und damit für eine höhere Ansteckungsgefahr“, heißt es von den Krankenkassen. So beginne die Zeckensaison immer früher. Meist sitzen sie an Grashalmen und Sträuchern, um sich an einen Warmblüter wie Hund, Katze oder Mensch zu hängen.

Als Folge weiten sich die Risikogebiete für die Übertragung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) aus Cund „das Vorkommen von Borrelien in Zecken kann bis zu 30 Prozent betragen“, heißt es vom Robert-Koch-Institut. Das Allgäu ist schon lange FSME-Risikogebiet. 2022 erkrankten laut RKI in Deutschland insgesamt 546 Menschen neu an FSME, 2021 waren es 421 Fälle. 98 Prozent der FSME-Erkrankten war nicht oder nur unzureichend geimpft. Laut Krankenkassen-Info komme es bei jeder zehnten FSME-Krankheit, die wie eine Grippe beginnt, zu einer zweiten Phase, die häufig mit einer Hirnhautentzündung verbunden ist. Bei schweren Verläufen treten Lähmungen bis hin zu vereinzelten Todesfällen auf.

FSME und Borreliose

Während man sich gegen FSME impfen kann, ist das bei Borrelien-Bakterien nicht möglich. Laut den Krankenkassen hätten Untersuchungen ergeben, dass „nach einem Zeckenbiss bei 2,6 bis 5,6 Prozent der Betroffenen eine Borrelien-Infektion nachgewiesen wurde“. Wer nach einem Zeckenbefall einen ringförmigen roten Fleck um den Einstich entdeckt, sollte zum Arzt gehen. Borreliose lässt sich vor allem im Frühstadium gut medikamentös mit Antibiotika behandeln. Symptome zeigen sich auf der Haut, betroffen werden können auch Gelenke und Nerven.

Vor und nach dem Biss: