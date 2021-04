Blaichach prüft, welcher Standort sinnvoll wäre. In der Diskussion gibt es zwar einen Favoriten – bei der Abstimmung ist davon aber nichts zu merken

02.04.2021 | Stand: 11:31 Uhr

Die marode Mehrzweckhalle in der Blaichacher Jahnstraße wird in den nächsten Monaten abgerissen. Aber ob dann dort ein Mehrzweckgebäude mit Kindertagesstätte gebaut wird – wie zunächst vorgesehen – ist fraglich. Der Gemeinderat Blaichach stimmte in seiner jüngsten Sitzung zunächst für eine Machbarkeitsstudie. Und die betrifft zwei Grundstücke: Alte Mehrzweckhalle (Jahnstraße) und Schulturnhalle (Enzianweg). Eine Entscheidung soll im Frühsommer fallen.