Zum Schutz vor Vergewaltigung: Zusammen weggehen, zusammen heimkommen

Bei einer Podiumsdiskussion im Oberallgäu geht es um das Thema Vergewaltigung. Polizei und Vereine geben Tipps, wie sich Frauen davor schützen können.

13.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In dem französischen Film „Menschliche Dinge“ (Les Choses Humaines) wird das Thema Vergewaltigung aus den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet. Täter und Opfer oder womöglich Täterin und Opfer, Familien, Freunde, Medien – all diese Bereiche werden sensibel beleuchtet. Bei einer Podiumsdiskussion im Anschluss an die Vorstellung gab der Geschäftsführer der Filmburg, Stephan Deidl, als Moderator den Vereinen „Weißer Ring“ und „Schaut hin“ sowie Carmen Bauer von der Kriminalpolizei in Kempten Gelegenheit, über das Thema zu informieren. 60 Besucher waren mit dabei. Die Eintrittsgelder spendet die Filmburg Sonthofen an die beiden Vereine.

Viele Nachfragen aus dem Publikum drehten sich um das Thema K.O.-Tropfen. Bauer gab allen Jugendlichen, aber auch älteren Partygängern mit auf den Weg, was sie auch ihrer Tochter rät: „Zusammen weggehen und zusammen heimkommen.“ Also: Auf die Freunde und die Clique aufpassen, hinschauen, bei Bewusstseinsstörungen reagieren und nicht wegschauen. Annemarie Groß vom „Weißen Ring“ wies darauf hin, wie wichtig es in diesem Zusammenhang sei, die eigenen Getränke und die der Freundinnen und Freunde im Auge zu behalten.

Christine Kappeler vom „Weißen Ring“ und Theresa Kraft vom Opferhilfeverein „Schaut hin“ stellten die Leistungen vor, mit denen die Vereine Verbrechensopfer unterstützen. Das beginne bei der einfachen menschlichen Hilfe, dem Zuhören, und geht über die Vermittlung von Experten, einem Anwaltsscheck für eine Beratung bis zur Begleitung zur Polizei oder zum Anwalt. Alle vier Expertinnen legten großen Wert darauf, dass nur durch Sensibilisierung der Gesellschaft, gegenseitige Achtsamkeit und Zivilcourage sexualisierte Gewalt verhindert oder aufgeklärt werden kann. Kraft brachte ihr Bedauern darüber zum Ausdruck, dass viele von der Polizei akribisch ermittelten Fälle von der Staatsanwaltschaft nicht zur Anklage gebracht würden.

Wer zahlt die Kosten für die Spurensuche

Deidl und auch eine Zuschauerin sprachen die Kosten an, die auf Gewaltopfer zukommen können, wenn sie die Spuren der Gewalteinwirkung sichern lassen möchten. Kripo-Beamte Bauer betonte, dass solche Kosten für Untersuchungen zur Beweissicherung übernommen würden, wenn ein Gewaltopfer von der Polizei zur Untersuchung geschickt wird. Falls ein Opfer aber die Beamten nicht einschalten wolle, wären eigentlich die Krankenkassen zuständig, was aber manchmal auf Probleme stoße. Ein entsprechender Gesetzentwurf liege seit 2020 im Bundestag vor, sei aber noch nicht beschlossen. Auch in diesem Fall könnten die genannten Vereine helfen.

