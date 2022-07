Zum Stadtfest in Sonthofen gibt es wieder eine Wette

Das Stadtfest in Sonthofen steigt wieder - und damit auch eine traditionelle Wette. Worum es geht und was der Bürgermeister tun muss, wenn es nicht klappt.

07.07.2022 | Stand: 05:00 Uhr

In Sonthofen findet am kommenden Samstag, 9. Juli, wieder das Stadtfest statt (wir berichteten). Dabei gibt es laut Stadtverwaltung auch eine Neuauflage der traditionellen Stadtfestwette. Heuer wettet Bürgermeister Christian Wilhelm, dass er es schafft, mindestens 200 Sonthoferinnen und Sonthofer in Tracht, Dirndl oder Lederhosen zur Eröffnung des Stadtfestes zusammenzutrommeln.

Sollte Wilhelm das schaffen, verlosen Alex und Andrea Strele vom „Trachtengwand“ unter allen, die in Lederhosen oder Dirndl zur Stadtfesteröffnung kommen, einen Gutschein für eine Lederhose oder Dirndl. Sollte der Bürgermeister jedoch seine Wette verlieren, räumt Wilhelm im Gegenzug das Lager im „Trachtengwand“ auf. Wer bei der Wette mitmachen will, kommt am Samstag ab 10 Uhr in Lederhose oder Dirndl zum Oberallgäuer Platz. Dort werden alle Teilnehmer erfasst.

Das Stadtfest Sonthofen startet am Samstag um 11 Uhr

Eröffnet wird das Sonthofer Stadtfest um 11 Uhr auf der Bühne des GTEV „Edelweiß“ am Rathausplatz durch den Bürgermeister, Stadtfestgremiums-Vorsitzenden Christian Feger und Vertretern der gastgebenden Aktienbrauerei Kaufbeuren. Für Musik sorgt die Dorfmusik Berghofen.

Lesen Sie auch: