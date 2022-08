Zurück zur Heimstärke: So will der 1. FC Sonthofen gegen Illerstissen bestehen

Der 1. FC Sonthofen empfängt am Samstag Illertissen – und will endlich konstant aufspielen. Darum sind die Gäste besonders gefährlich.

Der 1. FC Sonthofen will nachlegen. Am Samstag ab 15 Uhr erwartet der FCS im Heimspiel die Regionalliga-Reserve des FV Illertissen in der Baumit-Arena. Sonthofen will mit dem Schwung des jüngsten 3:1-Sieges in Hollenbach erneut einen Dreier holen.

Dichtes Rennen an der Tabellenspitze

Die Hausherren mischen heuer wieder um die Tabellenspitze mit. Doch die Top Fünf der Liga trennen nur drei Punkte. Bei einem Aussetzer kann es schnell ein paar Ränge nach unten gehen. Deshalb ist Konstanz gefragt. Vergleicht man die bisherigen acht Spiele (6 Siege, 2 Pleiten) mit der Vergangenen (4/1, bei 3 Remis), sind die Oberallgäuer sogar besser unterwegs als in der vorherigen Punkterunde. Zufriedenheit sollte beim FCS aber noch nicht aufkommen, denn mit ein paar Prozent weniger verliert man enge Spiele.

Nachdem sich die Liste der Ausfälle gelichtet hat, ist der Kampf um die Stammplätze voll entbrannt. Trainer Benjamin Müller hofft, dass das für die kommenden Aufgaben einen Schub gibt. Der Coach erwartet am Samstag einen defensiv eingestellten Gegner. Bisher sei Illertissen stabil gestanden.

„Sie haben viel Wert auf ihre Defensivarbeit gelegt, was acht Gegentore unterstreichen“. Nach vorne habe etwas die Durchschlagskraft und Kreativität gefehlt. „Wir wollen unserem Heimpublikum zeigen, dass der Ausrutscher gegen Kempten eine einmalige Geschichte war. Ich bin sicher, dass wir eine gute Leistung auf den Platz bringen“, ergänzt Müller.

Alex Haase fordert mehr Überzeugung

So wie es aussieht, wird der FCS mit dem gleichen Kader wie zuletzt ins Rennen gehen. Auch Dauerläufer Alexander Haase ist guter Dinge, wenn es gelingt, an die ersten 20 Minuten aus dem Spiel gegen Hollenbach anzuknüpfen. „Wichtig ist, dass alle mit Überzeugung reingehen und den Spaß am Fußball sowie die Leichtigkeit wiederfinden, die wir schon oft gezeigt haben“, sagt Haase.

Mit der „Reserve“ des FV Illertissen kommt eine gut ausgebildete Truppe in die Baumit-Arena, die dem FCS das Leben in der Vergangenheit schwergemacht hat. Vergangene Saison gab es zuhause ein 1:0, in Illertissen ein 1:1 Unentschieden. (dl)

Ab 17 Uhr erwartet die Sonthofer Reserve die DJK Seifriedsberg.