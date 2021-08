Eltern ärgern sich, dass Busse für Unterricht in den Ferien nicht kostenlos sind und wieder keiner an die Schülerinnen und Schüler gedacht hat. Was das Landratsamt sagt.

05.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

In den Sommerferien können Schülerinnen und Schüler im Oberallgäu versäumten Stoff in der Sommerschule nachholen. Unterrichtet wird in der ersten und letzten Ferienwoche. Die Teilnahme ist freiwillig (wir berichteten). Viele Eltern ärgern sich jedoch, dass die Kinder und Jugendlichen Tickets für Busse kaufen müssen, denn die Schülerfahrkarten gelten in den Ferien nicht.