Ein Zustellerfahrzeug fuhr in Immenstadt gegen eine Laterne. Statt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

27.10.2023 | Stand: 13:28 Uhr

Am Donnerstag hat ein Zustellerfahrzeug in der Siedlerstraße in Immenstadt Fahrerflucht begangen. Der Fahrer fuhr laut Polizei zwischen zehn und zwölf Uhr gegen eine Laterne. Dann fuhr das Postfahrzeug davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Fahrerflucht in Immenstadt: Ein unbekannter Zeuge beobachtet den Vorfall

Ein unbekannter Zeuge beobachtete den Vorfall. Dieser und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Immenstadt unter der Telefonnummer 08323/96100 zu melden.