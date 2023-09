Zwei 13-Jährige in Immenstadt beim Ladendiebstahl erwischt

Zwei Schülerinnen haben mehrere Diebstähle begangenen. In Immenstadt wurden die bei 13-Jährigen jetzt erwischt. Zuhause wurde weiteres Diebesgut gefunden.

22.09.2023 | Stand: 13:39 Uhr

Bereits am vergangenen Montagnachmittag wurden zwei 13-jährige Schülerinnen bei einem Ladendiebstahl in einem Modegeschäft in Immenstadt in der Bahnhofstraße ertappt. Die beiden Schülerinnen entwendeten Schmuck. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte noch fest, dass die beiden zuvor diverse Kosmetikartikel in einem daneben befindlichen Drogeriemarkt entwendeten. Im Verlauf der weiterführenden Ermittlungen wurde bei den beiden Mädchen zu Hause zusätzliches Diebesgut sichergestellt. Dieses stammte aus weiteren Diebstählen aus Drogeriemärkten in der Region.

150 Kosmetikartikel aus Drogeriemärkten gestohlen

Insgesamt stellte die Polizei circa 150 Kosmetikartikel sicher. Der Beuteschaden beziffert sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag.